Епифанская ярмарка
Традиционно, накануне Медового Спаса на Красной площади Епифани развернутся масштабные гулянья.
После почти столетнего забвения, в 2003 году, музей-заповедник «Куликово поле» возродил традиционные ярмарки. Самая масштабная и вкусная — в августе, накануне Медового Спаса. Она проходит под девизом «На Дону стоим! Дон славим!». Самые яркие символы епифанского разгуляя — медовые и сувенирные ряды, концертные программы с участием фольклорных коллективов, мастеров и торговцев, пасечников из соседних областей и жителей Верхнего Подонья.
В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля как начала основания Засечной черты на Епифанской ярмарке устроят Стрелецкую слободу и будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков.
В концертной программе заявлены: Губернаторский духовой оркестр и Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле». Также перед гостями и участниками Епифанской ярмарки выступят казачьи коллективы Тульской, Липецкой и Московской областей.
Музей-заповедник «Куликово поле» организует однодневную поездку из Тулы на Епифанскую ярмарку с посещением главных достопримечательностей и музеев Куликова поля.
Заявки на торговлю изделиями МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ и продукцией ПЧЕЛОВОДСТВА, а также ОТ ТОРГОВЦЕВ ИНЫМИ ТОВАРАМИ (общепит, сувениры-перекупка, товары народного потребления и прочее) принимают работники администрации Кимовского района по телефонам: +7 (48735)5−93−72/+7 (48735)5−29−94/+7 (48735)7−21−57.
3 августа состоится «Епифанский заигрыш», на котором пройдет презентация и грядущего фестиваля и розыгрыш поездки на Епифанскую ярмарку с посещением главных достопримечательностей и музеев Куликова поля.
8.00 Начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда.
11.30 Концертная программа у Музея купеческого быта. Выступления лучших коллективов и исполнителей Кимовского района.
12.00 Открытие новой выставки в Музее купеческого быта «Ключ сильней замка». Первые экскурсии.
22.30 Праздничный фейерверк
Стоимость: на ярмарку вход свободный, экскурсионная поездка — до 1810 р. Лица до 16 лет — 1435 рублей. Учащиеся старше 16 лет/ студенты/ пенсионеры — 1685 рублей. В стоимость входит: трансфер по маршруту Тула — Епифань — Куликово поле — Тула, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе. Записаться можно по телефону:
Ярмарками Епифань славилась еще в прошлых столетиях. В ХVIII — начале ХХ века современный поселок городского типа был крупным купеческо-мещанским городом и процветал торговлей. Здесь сходились дороги на Данков (Липецкая область), Скопин (Рязанская область), на Тулу, Ефремов, Венев. Сюда из трех уездов съезжались торговать лошадьми, пенькой, медом, керамической посудой, выращенными продуктами, зерном.
Организаторами мероприятия выступают: Государственный музей-заповедник «Куликово поле» при поддержке Министерства культуры РФ, Администрация муниципального образования Кимовский район и Администрация муниципального образования Епифанское.