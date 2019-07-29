Епифанская ярмарка

Традиционно, накануне Медового Спаса на Красной площади Епифани развернутся масштабные гулянья.

После почти столетнего забвения, в 2003 году, музей-заповедник «Куликово поле» возродил традиционные ярмарки. Самая масштабная и вкусная — в августе, накануне Медового Спаса. Она проходит под девизом «На Дону стоим! Дон славим!». Самые яркие символы епифанского разгуляя — медовые и сувенирные ряды, концертные программы с участием фольклорных коллективов, мастеров и торговцев, пасечников из соседних областей и жителей Верхнего Подонья.

В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля как начала основания Засечной черты на Епифанской ярмарке устроят Стрелецкую слободу и будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков.

В концертной программе заявлены: Губернаторский духовой оркестр и Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле». Также перед гостями и участниками Епифанской ярмарки выступят казачьи коллективы Тульской, Липецкой и Московской областей.

Музей-заповедник «Куликово поле» организует однодневную поездку из Тулы на Епифанскую ярмарку с посещением главных достопримечательностей и музеев Куликова поля.

Заявки на торговлю изделиями МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ и продукцией ПЧЕЛОВОДСТВА, а также ОТ ТОРГОВЦЕВ ИНЫМИ ТОВАРАМИ (общепит, сувениры-перекупка, товары народного потребления и прочее) принимают работники администрации Кимовского района по телефонам: +7 (48735)5−93−72/+7 (48735)5−29−94/+7 (48735)7−21−57.

3 августа состоится «Епифанский заигрыш», на котором пройдет презентация и грядущего фестиваля и розыгрыш поездки на Епифанскую ярмарку с посещением главных достопримечательностей и музеев Куликова поля.

Программа

8.00 Начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда.

8.00—16.00 Работа Стрелецкой слободы: курсы молодого стрельца, мастер-классы по заряжению и стрельбе из мушкетов и пушек, примерка справы, отливка пуль, азартные стрелецкие игры, фотографирование.

10.10—11.00 Концертная программа Губернаторского духового оркестра.

11.00—11.30 Торжественное открытие XVII Межрегионального фестиваля «Епифанская ярмарка». Выступления-презентации фольклорных казачьих коллективов.

11.30—12.00 VIII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж».

11.30 Концертная программа у Музея купеческого быта. Выступления лучших коллективов и исполнителей Кимовского района.

12.00 Открытие новой выставки в Музее купеческого быта «Ключ сильней замка». Первые экскурсии.

11.30—14.10 Концертно-игровая фольклорного программа. Награждение победителей чемпионата «Медовый пассаж». Презентация подворий «Ярмарочный круг». Игровая развлекательная программа «Казачьи игры — горе луковое».

14.10—15.00 Концерт детских творческих коллективов «ты и я — мы друзья».

15.10—16.00 Концерт духовной и патриотической музыки Мужского вокального ансамбля «Куликово Поле» в Никольском соборе.

19.00—22.30 Большой праздничный концерт «Гуляй, город!». Выступление лучших коллективов земель куликовских. Концертная программа «Курень на курень» с участием ансамблей из Ельца, Липецка, Москвы.

22.30 Праздничный фейерверк

Стоимость: на ярмарку вход свободный, экскурсионная поездка — до 1810 р. Лица до 16 лет — 1435 рублей. Учащиеся старше 16 лет/ студенты/ пенсионеры — 1685 рублей. В стоимость входит: трансфер по маршруту Тула — Епифань — Куликово поле — Тула, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе. Записаться можно по телефону: +7 (4872) 36-28-34 (будни с 9:00 до 18:00) или по e-mail: tourism@kulpole.tula.net

Ярмарками Епифань славилась еще в прошлых столетиях. В ХVIII — начале ХХ века современный поселок городского типа был крупным купеческо-мещанским городом и процветал торговлей. Здесь сходились дороги на Данков (Липецкая область), Скопин (Рязанская область), на Тулу, Ефремов, Венев. Сюда из трех уездов съезжались торговать лошадьми, пенькой, медом, керамической посудой, выращенными продуктами, зерном.

Организаторами мероприятия выступают: Государственный музей-заповедник «Куликово поле» при поддержке Министерства культуры РФ, Администрация муниципального образования Кимовский район и Администрация муниципального образования Епифанское.