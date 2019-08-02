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Дора и Затерянный город

Дора и Затерянный город

Страна:
Австралия, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.08.2019
 
Режиссер:
Джеймс Бобин
  
Актеры:
Изабела Монер, Ева Лонгория, Бенисио Дель Торо, Дэнни Трехо, К’Орианка Килчер, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Эухенио Дербес, Мадлен Мэдден, Адриана Барраса
  
Жанр:
приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

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Сегодня
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10:05 Алмаз Синема
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10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:45 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:35 Киносити
12:40 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Алмаз Синема
15:00 Киносити
15:50 Алмаз Синема
15:55 Октябрь
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16:10 Киносити
19:00 Киносити
19:05 Алмаз Синема
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10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:45 Алмаз Синема
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12:40 Синема Стар
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14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Алмаз Синема
15:00 Киносити
15:50 Алмаз Синема
15:55 Октябрь
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:00 Киносити
19:05 Алмаз Синема
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10 августа, суббота
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10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:45 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:35 Киносити
12:40 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Алмаз Синема
15:00 Киносити
15:50 Алмаз Синема
15:55 Октябрь
16:10 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Киносити
19:05 Алмаз Синема
23:20 Киносити
01:25 Киносити
11 августа, воскресенье
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10:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:45 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:35 Киносити
12:40 Синема Стар
12:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Алмаз Синема
15:00 Киносити
15:50 Алмаз Синема
15:55 Октябрь
16:10 Киносити
16:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Киносити
19:05 Алмаз Синема
23:20 Киносити
01:25 Киносити
12 августа, понедельник
09:10 Октябрь
10:05 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:35 Киносити
12:40 Синема Стар
14:05 Киносити
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Алмаз Синема
15:00 Киносити
15:50 Алмаз Синема
15:55 Октябрь
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:15 Киносити
23:35 Киносити
13 августа, вторник
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10:05 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:35 Киносити
12:40 Синема Стар
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
14:35 Алмаз Синема
15:00 Киносити
15:50 Алмаз Синема
15:55 Октябрь
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:15 Киносити
23:35 Киносити
14 августа, среда
09:10 Октябрь
10:05 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Алмаз Синема
12:05 Октябрь
12:35 Киносити
12:40 Синема Стар
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Киносити
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