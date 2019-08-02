Дора и Затерянный город

Страна: Австралия, США, 2019

Премьера: в РФ 08.08.2019

Режиссер: Джеймс Бобин

Актеры: Изабела Монер, Ева Лонгория, Бенисио Дель Торо, Дэнни Трехо, К’Орианка Килчер, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Эухенио Дербес, Мадлен Мэдден, Адриана Барраса

Жанр: приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 102 мин

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…