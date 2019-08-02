Дора и Затерянный город
Страна:
Австралия, США, 2019
Премьера:
в РФ 08.08.2019
Режиссер:
Джеймс Бобин
Актеры:
Изабела Монер, Ева Лонгория, Бенисио Дель Торо, Дэнни Трехо, К’Орианка Килчер, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Эухенио Дербес, Мадлен Мэдден, Адриана Барраса
Жанр:
приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
102 мин
Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…
Сегодня
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
Завтра
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
10 августа, суббота
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:10
|Киносити
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|01:25
|Киносити
11 августа, воскресенье
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:10
|Киносити
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|01:25
|Киносити
12 августа, понедельник
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|14:05
|Киносити
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:15
|Киносити
|23:35
|Киносити
13 августа, вторник
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:15
|Киносити
|23:35
|Киносити
14 августа, среда
|09:10
|Октябрь
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:45
|Алмаз Синема
|12:05
|Октябрь
|12:35
|Киносити
|12:40
|Синема Стар
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Киносити
|14:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|15:50
|Алмаз Синема
|15:55
|Октябрь
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:15
|Киносити
|23:35
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:00
23:20
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:55
14:05
16:00
|Синема Стар
|
11:10
12:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:00
23:20
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:55
14:05
16:00
|Синема Стар
|
11:10
12:40
10 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:00
23:20
01:25
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:55
14:05
16:15
|Синема Стар
|
11:10
12:40
11 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:00
23:20
01:25
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:55
14:05
16:15
|Синема Стар
|
11:10
12:40
12 августа, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:15
23:35
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:30
14:05
16:00
|Синема Стар
|
11:10
12:40
13 августа, вторник
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:15
23:35
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:30
14:05
16:00
|Синема Стар
|
11:10
12:40
14 августа, среда
|Алмаз Синема
|
10:05
11:45
14:35
15:50
19:05
|Киносити
|
10:10
10:40
12:35
14:05
15:00
16:10
19:15
23:35
|Октябрь
|
09:10
12:05
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:30
14:05
16:00
|Синема Стар
|
11:10
12:40