Биг-бэнд губернаторского духового оркестра филармонии
В рамках проекта «Кремлевские сезоны» на Соборной площади кремля состоится концерт биг-бэнда губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии. Музыканты представят программу «Феерия в стиле свинг», в программе джазовые стандарты, популярная отечественная и зарубежная джазовая музыка.
Концерт пройдет в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
25 июля 2019, четверг
18:00
10 августа 2019, суббота
18:00
22 августа 2019, четверг
18:00