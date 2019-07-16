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Биг-бэнд губернаторского духового оркестра филармонии

Биг-бэнд губернаторского духового оркестра филармонии

В рамках проекта «Кремлевские сезоны» на Соборной площади кремля состоится концерт биг-бэнда губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии. Музыканты представят программу «Феерия в стиле свинг», в программе джазовые стандарты, популярная отечественная и зарубежная джазовая музыка.

Концерт пройдет в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты!

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
25 июля 2019, четверг
18:00
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10 августа 2019, суббота
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