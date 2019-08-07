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Аниме-ярмарка Akami

Аниме-ярмарка Akami

В Городской концертном зале пройдет летняя ярмарка аниме атрибутики, организованная магазином «Аками». На ярмарке гости найдут все из любимым аниме, сериалов, фэнтези, групп и просто интересных штуки из Японии, Кореи и Китая.

Официальное открытие ярмарки состоится в 15.00. С этого времени вход на ярмарку свободный. Но, по традиции можно прийти раньше.

С 14.00 на ярмарку могут попасть посетители, сделавшие и оплатившие предварительные заказы на сумму от 700 р. Также за час до официального открытия пропускаются гости, которые приобретают на входе купонную книжку стоимостью 2000 р. Внутри ярмарки купоны приравниваются к обычным деньгам, и вы тратите их на покупки. После, если у вас останутся купоны — вам вернут сдачу деньгами.

Стоимость: с 13.30−15.00 —выдача предзаказов и купонов 700−2000 р., после 15.00 вход свободный.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 августа 2019, суббота
15:00
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