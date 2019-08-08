Встреча с Борисом Дейчем

10 августа в Тульском областном краеведческом музее пройдет встреча с заслуженным работником физической культуры РСФСР Борисом Дейчем. В рамках встречи Борис Семёнович расскажет о своей профессиональной деятельности и ответит на все вопросы.

Встреча проходит в рамках Дня физкультурника, который в нашей стране отмечают во вторую субботу августа. Многим жителям Тулы имя Бориса Семёновича не просто знакомо, но и отзывается в сердце особенным теплом. Он — заслуженный работник физической культуры РСФСР, судья всесоюзной категории. Среди множества его наград есть золотая статуэтка, изображающая бегущего человека, с надписью «За преданность спорту». Она особенно дорога владельцу. Борис Дейч проработал в ТГПУ им. Л. Н. Толстого более 60 лет и стал для многих не просто учителем физкультуры или тренером по стрельбе, но и мудрым советчиком.

Вход свободный