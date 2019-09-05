Выходные в Туле: 6-8 сентября

На выходных отмечаем день рождение родного региона. В Тулу и область приезжают «ПилОт», «Рондо» и Сomedy Club. Еще в программе спорт, авто- гастро- и аниме фестивали и фейерверки.

День города

7 сентября в Туле начнутся масштабные празднования Дня города и области (да, в этом году они продлятся целых три дня). В Центральной части города выступят музыканты «Рондо» Casual и «ПилОт». Также в эту субботу вас ждет водное шоу флайбордистов, спортивные соревнования, гастрономический и автомобильный фестиваль, аниме-ярмарка, премьеры новых экскурсий по городу и праздничные фейерверки. Подробности по ссылке.

Концерты

Когда: 7 сентября, суббота, 18.30, вход на территорию открыт с 9.00.

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

На фестивале «Среднерусская возвышенность» заключительный концерт. На сцене выступят сразу несколько звезд. Первыми на сцену выйдут звезды телевизионных программ Comedy Club и Stand Up, чтобы представить свои самые острые шутки. Начало в 18.30. Перед гостями выступят Гар Дмитриев, Дмитрий Кожома, Сергеич, Гурам Амарян и Павел Дедищев.

А в 21.00 вечер продолжит концерт гитариста классического состава группы Smokie Криса Нормана. Артист продолжает свою успешную карьеру и гастрольную деятельность. Это поистине уникальный исполнитель, чья звезда славы горит уже более 40 лет.

Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города».

Когда: 7 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 900 р.

На сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki. Музыканты представят свою шестую студийную пластинку под названием «Видеть Больше». Фанаты услышат новые песни и любимые хиты.

Спорт

Когда: 7 сентября, суббота, 09.00

Где: «Некрасово», центр активного отдыха, Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2

Регистрация и стоимость участия на сайте heroleague.ru.

В субботу состоится очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев». Это программа забега, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Соревнования на пределе собственных возможностей для людей разных возрастов. Участников ждет трасса длинной 10 км и 20 препятствиями. Для юных гостей предусмотрена трасса протяженностью около 600 м с 10 препятствиями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Для гостей и болельщиков будет работать фан-зона с выступлениями групп, развлекательными активностями, интерактивными играми и фотозоной, фуд-корт, спортивная и экстремальная демонстрационная площадка.

Вечеринки

Когда: 7 сентября, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 199 р.

В программе эротической вечеринки музыкальные каверы популярных песен и хитов AC/DC в исполнении групп Rock Revival и «Хулиgunы». Также гостей ждет горячее стрип-шоу, шашлык, бильярд и бар. Девушки могут бесплатно прокатиться на мотоциклах.

Когда: 6 сентября, пятница, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный.

В Harat's pub пройдет вечеринка, приуроченная к дню рождения Юры Шатунова. В программе будут любимые хиты исполнителя. Развесёлые танцы и хорошее настроение обеспечены.

События

Когда: 6 сентября, пятница, 19.00

Где: Тульский историко-архитектурный музей, Дом Белявского, 2 этаж

Когда: 7сентября, суббота, 14.00

Где: пос. Октябрьский, усадьба А. С. Хомякова «Богучарово»

Когда: 8 сентября, воскресенье, 18.00

Где: городское пространство «Искра»

На выходных пройдет первый литературный фестиваль «Хомяков Home». В усадьбе Хомяково будет организована лаборатория для молодых поэтов, которую проведут редактор проекта «Полка» Лев Оборин, поэт Юлий Гуголев и поэт, драматург Дана Сидерос.

Когда: 7 сентября, суббота, 12.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход свободный.

Автомобильный фестиваль «ПУШКА» проводится каждый год, но в этом году его включили в общую программу празднования Дня города. Все остальное не изменилось, фестиваль посвящен Stance и Custom культурам. На мероприятии будут представлены автомобили из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска. Гостей ждут увлекательные конкурсы и отличный атмосферный отдых.

Когда: 7 сентября, суббота, 11.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

Масштабный гастрономический фестиваль пройдет во второй раз. В этом году он включен в программу празднования Дня города. Лучшие фермеры и гастрономические проекты соберутся во внутреннем дворе «Искры», чтобы вы попробовали качественную еду и напитки. Резиденты пространства тоже будут работать и кормить всех в рамках фестиваля.

Когда: 7 сентября, суббота, 12.00

Где: площадка возле ул. Металлистов, д. 3

Вход свободный.

В программе аниме-ярмарка, настольные игры, конкурсы и призы. На территории фестиваля пройдет кослей и будет работать точка питания с вкусными бургерами.

На мероприятии организаторы проанонсируют детали девятого зимнего Аниме-фестиваля Yuki no Odori.

Когда: 6 сентября, пятница, 16.00

Где: На площадке молодежного пространства «Газон», Казанская набережная

Вход свободный.

Молодежное пространство «Газон» завершает свою работу в этом году. Позади два с половиной месяца тренингов, игр, спортивных тренировок, экскурсий и походов, зажигательных вечеров на сцене, больших вечеринок и новых знакомств. На завершительном дне работы «Газона» гостей ждут квесты, экскурсии, тренировка, дартс, футбол, многочисленные мастер-классы, фильм из программы фестиваля «Улыбнись, Россия!» и дискотека. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Детям

Когда: 6 сентября, пятница, 17.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский проспект, 16

Вход свободный.

На Дне открытых дверей для юных гостей пройдут уроки по рисованию и актерскому мастерству. Сотрудники расскажут о программе занятий в изостудии и театральной студии.

Выставки

Когда: 7 сентября, суббота, открытие выставки в 17.00 ( до 15 ноября)

Где: Музей Станка, Творческий индустриальный кластер «Октава», 2 этаж, ул. Каминского, д. 24.

Цена: 350 р., студенты - 250 р., школьники - 200 р., вход на открытие свободный.

В Музее станка открывается выставка современного искусства. В экспозицию вошли 16 арт-объектов, объединивших в себе моду на информационные технологии, современный дизайн и поп-арт с критическим взглядом.

Создатели выставки на протяжении 12 лет следили за инновационными технологиями и тем, как они влияли на общество. Работы отражают процессы периода трансформации общества из постиндустриального в постинформационное, в общество постправды и метамодернизма.

Когда: 8 сентября, воскресенье, 16.00 (до 8 октября)

Где: Помещение между рестораном Saldens и кофейней Бари Bary, "Искра", молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

На выставке будут представлены работы 13 художников. На всех картинах изображены интересные места Тулы: родные, исторические дворы, интересные уголки со своим колоритом.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

На большие экраны выходит продолжение культового фильма ужасов про злобного клоуна Пеннивайза. С момента первой роковой встречи ребят с несмешным клоуном проходит 27 лет. Участники той истории давно выросли и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит историческая драма снятая Валерием Тодоровским. Действие фильма разворачивается в Одессе 70-х годов во время курортного сезона, в центре сюжета типичная одесская семья. Тесть, теща и приехавшие в гости зять и внук вынуждены долго проживать вместе из-за объявленного в городе карантина. В таких условиях начинают всплывать на поверхность семейные тайны и возникают странные события.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.