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Фанфары Тульского кремля

Фанфары Тульского кремля

В Туле и Новомосковске пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». На городских улицах выступят прославленные взрослые коллективы, и впервые к фестивалю присоединятся детские духовые оркестры из Центрального региона России. 

7 сентября состоится традиционное парадное шествие оркестров. Колонна проследует от Филармонии до Площади Ленина.

Гости услышат широкую палитру музыкальных произведений от военной и танцевальной музыки XVIII—XX вв. до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

В этом году фестиваль вошел в программу празднования Дня города Тулы и празднования 500-летия Тульского Кремля и создания Большой засечной черты.

6 сентября

Площадь перед музеем оружия

15.00 «Барабан шоу» образцового художественного коллектива, детско-юношеского оркестра духовых и ударных инструментов «Юнга» (г. Новороссийск)

ЦПКиО им. Белоусова, Центральная эстрада

17.30 Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» (г. Тула)

Площадь перед памятником Льва Толстого

18.00 Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район)

Тульский кремль

18.00 Образцовый духовой оркестр Детской школы искусств посёлка Бавлены (Владимирская область)

Детский духовой оркестр и Ансамбль барабанщиков Эстрадно-джазовой студии «А&Б» Центра детей и юношества (г. Ярославль)

Новомосковск, Городской дворец культуры

18.00 Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии

7 сентября

Проспект Ленина

15.40 Парадное шествие оркестров по проспекту Ленина от Филармонии

Площадь Ленина

16.00 Парад духовых оркестров. Дирижёр — художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра города Одинцово, полковник Андрей Балин

Площадь перед памятником Льва Толстого

19.00 Концерт Губернаторского духового оркестра

Вход на все мероприятия свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
6 сентября 2019, пятница
17:30
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Тульский Кремль, музей
6 сентября 2019, пятница
18:00
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Городской Дворец Культуры Новомосковска
Новомосковск, улица Московская, 10
6 сентября 2019, пятница
18:00
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Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
6 сентября 2019, пятница
15:00
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Памятник Л.Н. Толстому
Тула, площадь Искусств
7 сентября 2019, суббота
19:00
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Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
7 сентября 2019, суббота
16:00
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Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
7 сентября 2019, суббота
15:40
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