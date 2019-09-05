Закрытие сезона молодежного пространства «Газон»

Молодежное пространство «Газон» завершает свою работу в этом году. Позади два с половиной месяца тренингов, игр, спортивных тренировок, экскурсий и походов, зажигательных вечеров на сцене, больших вечеринок и новых знакомств.

Программа

Сцена

16.00

Масштабный розыгрыш больших призов каждые полчаса. (Годовые абонементы от фитнес-студий города, большая туристическая палатка, годовой запас бургеров, сертификат в барбершоп, косметические наборы, выходные в Грумантах, самокат и не только…)

Презентация мероприятий молодежной политики и знакомство с командой проекта, выступления творческих коллективов города.

Долгожданная дискотека «Назад в будущее — хитами прошлого».

Фейерверк

Неформальное образование (Беседка «Скобочки»)

16.30 Квест «Языковая среда» от лингвистических школ: Alma Mater, «La Mancha Клуб Испанского в Туле», «Banana School», Joy School, «5 баллов», МАГИСТРLUX, «Альбион».

Спортивный блок

18.00 - 20.00

Стационарная площадка игры в дартс для всех желающих на большой площади набережной от «Тульского дартс сообщества» г. Тулы

Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки».

16.00-21.00 Стационарная площадка с инвентарем;

19.00 Тренировка от Елены Бакакиной, тренера студии фитнеса и танцев «ТОП».

Игротека (Беседка «Пончик»)

16.00-21.00 Настольные и напольные игры.

Мастер-классы

16.00-18.00 Мастер-класс по рисованию от арт-студии «Вдохновение»,. Требуется предварительная регистрация (возрастная категория 14-30 лет).

16.30-17.30 Мастер-класс «Ромашки» от студии творчества «Краски»Требуется предварительная регистрация (возрастная категория 14-30 лет).

17.00-19.00 Мастер-класс по лепке из глины от Центра традиционной тульской керамики (возрастная категория 14-30 лет).

17.00-19.00 Мастер-класс «Диодные открытки» от компьютерной академия «Рубикон» Требуется предварительная регистрация (5+)

18.00-20.00 Плетение кос с детской парикмахерской «Кеша хороший» (0+);

18.00-19.00 Мастер-класс класс по хупингу HOOP & LOVE (10+);

18.30-19.30 Мастер-класс «Деревянный художник» от мастерской «Добрый Бобер». Требуется предварительная регистрация (5+).

Экскурсионный блок ( Сбор групп в 18.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.)

17.00 Экскурсия «Арсенал и щит России». В рамках экскурсии будут раскрыты несколько секретов: когда, как и сколько раз Тула спасала столицу нашей Родины. Туляков познакомят с историей тульского оружейного дела, где все начиналось и кто такие «казюки».

19.00 Экскурсия «Тула мистическая». В мире есть немало мест, которые и притягивают, и пугают своей таинственностью. Там пропадают люди, там летают вещи, там появляются призраки. Ученые так и не могут понять толком этих феноменов, то объясняя их массовыми галлюцинациями, то попросту разводя руками. Во время экскурсии тулякам расскажут об этих таинственных местах и явлениях нашего города.

Кинотеатр под открытым небом (Амфитеатр Казанской набережной)

22.00 Фильм кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» — «Яна + Янко»

Вход на все мероприятия свободный.