День открытых дверей в Выставочном зале

В Выставочном зале пройдет День открытых дверей для юных гостей. В программе занятия по рисованию и уроки актерского мастерства. Сотрудники расскажут о программе занятий в изостудии и театральной студии.

Ваши дети с удовольствием рисуют и вы хотите развить их творческие способности? Тогда изостудия — то, что вам нужно. Занятия формируют художественный вкус, навык рисования различными материалами и в разных техниках, образное и пространственное мышление и зрительную память. Ребенок учится чувствовать форму, объем предметов, работать с цветом. Ну, а если сын или дочка обладают хорошей пластикой и богатым воображением, им точно не будет скучно на уроках театра. Актёрские тренинги развивают внимание, память, фантазию, воображение. Занятия пластикой позволяют свободно владеть своим телом и выражать свои мысли и чувства через движение. В свою очередь, сценическая речь формирует хорошую дикцию.

Вход свободный