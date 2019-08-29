Одесса
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 05.09.2019
Режиссер:
Валерий Тодоровский
Актеры:
Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Ксения Раппопорт, Вероника Устимова, Степан Середа
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
130 мин
Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
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|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
|Киносити
7 сентября, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
|Киносити
8 сентября, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
|Киносити
9 сентября, понедельник
|10:40
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
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10 сентября, вторник
|10:40
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
|Киносити
11 сентября, среда
|10:40
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:10
|Синема Стар
|19:10
|Киносити
|22:30
|Синема Стар
|23:25
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
18:15
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
18:15
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30
7 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
18:15
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30
8 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
18:15
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30
9 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30
10 сентября, вторник
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30
11 сентября, среда
|Киносити
|
10:40
14:55
19:10
23:25
|Синема Стар
|
16:10
22:30