Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 05.09.2019

Режиссер: Валерий Тодоровский

Актеры: Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Ксения Раппопорт, Вероника Устимова, Степан Середа

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 130 мин

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.