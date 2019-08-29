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Одесса

Одесса

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 05.09.2019
 
Режиссер:
Валерий Тодоровский
  
Актеры:
Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Ксения Раппопорт, Вероника Устимова, Степан Середа
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
7 сентября, суббота
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
8 сентября, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
9 сентября, понедельник
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
10 сентября, вторник
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
11 сентября, среда
10:40 Киносити
14:55 Киносити
16:10 Синема Стар
19:10 Киносити
22:30 Синема Стар
23:25 Киносити
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