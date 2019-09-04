афиша
афиша
Регистрация
Хомяков Home

Хомяков Home

В усадьбе Хомяково и еще на трех тульских площадках пройдет первый литературный фестиваль «Хомяков Home». В рамках фестиваля орга-
низована лаборатория для молодых поэтов.

Лаборатория — это возможность поработать под руководством извест-
ных мастеров, обсудить с ними свои тексты и получить профессиональ-
ный совет, принять участие в публичной читке и опубликовать произведе-
ния в тематическом сборнике.

Лаборатория проводится в усадьбе «Богучарово» и посвящена
А. С. Хомякову, рефлексивной трансформации его идей. В своей знамени-
той статье «О старом и новом» (1839) поэт и философ размышляет о «зо-
лотом старом времени» и современной ему России, разбирая дилемму
«старое — новое», важную не только для историков и философов, но и для
поэтов. Отвергать прошлое или черпать в нём мудрость, делать ставку на
традиционализм или прогресс, предпочесть славянофильство или запад-
ничество — темы острых споров консерваторов и революционеров в отече-
ственном искусстве, особенно актуальные сейчас.

Публикуем полную программу фестиваля.

6 сентября

ТИАМ, Дом Белявского, 2 этаж

19.00 Разговор с Евгенией Вежлян на тему «Любовь, дружба, поэт и поэзия: как современная поэзия трансформирует классические темы?». Вход свободный

7 сентября

Тула, пос. Октябрьский, усадьба А. С. Хомякова «Богучарово»

11.00−14.00 Лаборатория для молодых поэтов (закрытое мероприятие).

14.00−20.00 Лаборатория для молодых поэтов
Ведущие: Лев Оборин, поэт, критик, редактор проекта «Полка»; Юлий Гуголев, поэт; Дана Сидерос, поэт, драматург

Сцена

14.00 Открытие фестиваля

Господский дом, Белая комната

14.30−15.30 Выставка «Сны о Богучарове». Фотографии усадьбы и документы из собрания Государственного исторического музея и Музея истории российской литературы имени В. И. Даля.
Кураторская экскурсия по выставке: Марина Краснова, заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Дом И. С. Остроухова в Трубниках».

Усадебный парк

14.30−15.30 Прогулка по усадебному парку в сопровождении историка Дмитрия Ойнаса

Детская площадка перед усадьбой

14.30−15.30 Детский мастер-класс с иллюстратором Марией Колкер «Поэтические игры: от буриме до уробороса»

Сцена

15.30−17.30 Поэтическая читка. Ведущие и участники лаборатории читают свои тексты

Господский дом. Каминный зал, Голубая гостиная, Библиотека

17.30−18.30 Факультатив «Хомяков home. Академия».
Ведущие: Михаил Алексеевский, антрополог; Константин Богданов, историк культуры; Михаил Велижев, филолог

Сцена

18.30−20.00 Группа Oili. Музыкальная программа. А также будка с «видеопоэзией», арт-объекты, книжная лавка, место для фотографирования, «Портплед» (место для пикника), еда и напитки от ресторана «Кофе Культ» и Буфета местных жителей

8 сентября

Городское пространство «Искра»

18.00 Поэтическая читка

Как добраться

Бесплатные автобусы отправляются от городского пространства «Искра» (Советская, 11, со стороны улицы Благовещенской) 7 сентября в 12:30, 13:00 и 13:30. Количество мест в автобусе ограничено, поэтому просим заранее сообщить о желании поехать по телефону: +7−910−157−90−10, +7 (4872) 70-40-58, burlakov@tiam-tula.ru.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
6 сентября 2019, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
Историко-художественный музей А.С. Хомякова
7 сентября 2019, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
8 сентября 2019, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.