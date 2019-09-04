Хомяков Home
В усадьбе Хомяково и еще на трех тульских площадках пройдет первый литературный фестиваль «Хомяков Home». В рамках фестиваля орга-
низована лаборатория для молодых поэтов.
Лаборатория — это возможность поработать под руководством извест-
ных мастеров, обсудить с ними свои тексты и получить профессиональ-
ный совет, принять участие в публичной читке и опубликовать произведе-
ния в тематическом сборнике.
Лаборатория проводится в усадьбе «Богучарово» и посвящена
той статье «О старом и новом» (1839) поэт и философ размышляет о «зо-
лотом старом времени» и современной ему России, разбирая дилемму
«старое — новое», важную не только для историков и философов, но и для
поэтов. Отвергать прошлое или черпать в нём мудрость, делать ставку на
традиционализм или прогресс, предпочесть славянофильство или запад-
ничество — темы острых споров консерваторов и революционеров в отече-
ственном искусстве, особенно актуальные сейчас.
Публикуем полную программу фестиваля.
ТИАМ, Дом Белявского, 2 этаж
19.00 Разговор с Евгенией Вежлян на тему «Любовь, дружба, поэт и поэзия: как современная поэзия трансформирует классические темы?». Вход свободный
Тула, пос. Октябрьский, усадьба
11.00−14.00 Лаборатория для молодых поэтов (закрытое мероприятие).
14.00−20.00 Лаборатория для молодых поэтов
Ведущие: Лев Оборин, поэт, критик, редактор проекта «Полка»; Юлий Гуголев, поэт; Дана Сидерос, поэт, драматург
Сцена
14.00 Открытие фестиваля
Господский дом, Белая комната
14.30−15.30 Выставка «Сны о Богучарове». Фотографии усадьбы и документы из собрания Государственного исторического музея и Музея истории российской литературы имени
Кураторская экскурсия по выставке: Марина Краснова, заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени
Усадебный парк
14.30−15.30 Прогулка по усадебному парку в сопровождении историка Дмитрия Ойнаса
Детская площадка перед усадьбой
14.30−15.30 Детский мастер-класс с иллюстратором Марией Колкер «Поэтические игры: от буриме до уробороса»
Сцена
15.30−17.30 Поэтическая читка. Ведущие и участники лаборатории читают свои тексты
Господский дом. Каминный зал, Голубая гостиная, Библиотека
17.30−18.30 Факультатив «Хомяков home. Академия».
Ведущие: Михаил Алексеевский, антрополог; Константин Богданов, историк культуры; Михаил Велижев, филолог
Сцена
18.30−20.00 Группа Oili. Музыкальная программа. А также будка с «видеопоэзией», арт-объекты, книжная лавка, место для фотографирования, «Портплед» (место для пикника), еда и напитки от ресторана «Кофе Культ» и Буфета местных жителей
Городское пространство «Искра»
18.00 Поэтическая читка
Бесплатные автобусы отправляются от городского пространства «Искра» (Советская, 11, со стороны улицы Благовещенской) 7 сентября в 12:30, 13:00 и 13:30. Количество мест в автобусе ограничено, поэтому просим заранее сообщить о желании поехать по телефону: +7−910−157−90−10,