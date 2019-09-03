Пушка
В Туле пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «ПУШКА», посвященный Stance и Custom культурам. На мероприятии соберутся участники из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.
В программе:
- Уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях Stance и Custom культур;
- Топ-10 среди участников;
- Лимбо-контест для машин участников;
- Увлекательная конкурсная программа для зрителей;
- Отдых в атмосферном месте на центральной улице города.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
7 сентября 2019, суббота
12:00