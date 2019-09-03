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Пушка

Пушка

В Туле пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «ПУШКА», посвященный Stance и Custom культурам. На мероприятии соберутся участники из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.

В программе:
 

  • Уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях Stance и Custom культур;
  • Топ-10 среди участников;
  • Лимбо-контест для машин участников;
  • Увлекательная конкурсная программа для зрителей;
  • Отдых в атмосферном месте на центральной улице города.

Вход свободный.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
7 сентября 2019, суббота
12:00
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