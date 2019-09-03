В Туле пройдет ежегодный автомобильный фестиваль «ПУШКА», посвященный Stance и Custom культурам. На мероприятии соберутся участники из Москвы, Воронежа, Калуги, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга и Курска.



В программе:



Уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях Stance и Custom культур;

Топ-10 среди участников;

Лимбо-контест для машин участников;

Увлекательная конкурсная программа для зрителей;

Отдых в атмосферном месте на центральной улице города.

Вход свободный.