«Среднерусская возвышенность»: Крис Норман и Comedy Club

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступят сразу два гостя: гитарист классического состава группы Smokie Крис Норман и резиденты Comedy Club.

В 18.30 на сцене выступят звезды телевизионных программ Comedy Club и Stand Up: Гар Дмитриев (трио «Кризис Жанра»), Дмитрий Кожома (дуэт «Кожома и Пышненко»), Сергей Кутергин («Сергеич»), Гурам Амарян и Павел Дедищев.

А уже в 21.00 перед гостями появится Крис Норман. В настоящий момент артист продолжает свою успешную карьеру и гастрольную деятельность. Это поистине уникальный исполнитель, чья звезда славы горит уже более 40 лет.

Оба мероприятия пройдут в один день. Стоимость входного билета остается прежней.

Можно приехать пораньше и прогуляться живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

Тула

Фирменный автобус курсирует от остановки рядом с музеем «Тульские самовары». Рейсы из Тулы: 14.00, 16.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.00 и 23.30 (после окончания концертной программы).

Новомосковск

Фирменный автобус отъезжает от гостиницы «Россия». Рейсы из Новомосковска: 15.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.30 и 23.30 (после окончания концертной программы).