Синдром хронической тазовой боли у мужчин: что делать?

На фото: главный врач Центра восстановительной медицины «Феникс» Галина Сермяжко.

Главный признак СХТБ — навязчивое чувство боли или дискомфорта в промежности и малом тазу. У некоторых пациентов боль отдает в живот, нижнюю часть спины или в область наружных половых органов.

Болевые ощущения часто сопровождают эякуляцию. Примерно у 50% мужчин с СХТБ наблюдаются проблемы с мочеиспусканием и эректильной дисфункцией. Подобная симптоматика самым отрицательным образом влияет на качество жизни мужчины.

Чаще всего причиной синдрома хронической тазовой боли является хронический простатит. В других же случаях СХБТ может быть связан с миалгией, которая возникает из-за напряжения мышечных тканей тазового дна, находящихся в спастическом состоянии. Нередко в основе СХТБ, могут быть и повреждения межпозвоночных дисков, травмы, новообразования в спинном мозге или органах малого таза, лобковый остеит.

Поэтому и лечением хронической тазовой боли должна заниматься мультидисциплинарная команда экспертов: урологи, проктологи, лучевые диагносты, неврологи, психотерапевты, кинезиотерапевты, специалисты по лечению боли и др.

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Тесное взаимодействие врачей разных специальностей, их глубокие клинические знания и аналитические способности позволяют провести сложную дифференциальную диагностику, выявить и устранить причину тазовой боли.

Различия в этиологии и патогенезе ХТБ диктуют такое же разнообразие вариантов ее лечения. На помощь традиционной фармакотерапии все активнее приходят современные немедикаментозные способы воздействия, которые позволяют значительно улучшить эффект от проводимого лечения и снизить риск возникновения нежелательных реакций от применения лекарственных препаратов.

Полезны различные физиотерапевтические процедуры, способствующие улучшению микроциркуляции и лимфооттока в органах таза. При применении физиотерапии уменьшается рост микроорганизмов и снижается воспалительный отек, приходят в норму обменные процессы. Для облегчения миофасциального компонента тазовой боли применяются различные мануальные техники для мышц тазового дна, грушевидной, запирательной и ягодичных мышц.

Из физиотерапевтических методов наиболее эффективным методом для лечения хронической тазовой боли, миофасциального болевого синдрома является метод фокусированной ударно-волновой терапии.

В Центре восстановительной медицины «Феникс» вот уже 10 лет успешно применяется метод УВТ на аппарате Piezo Wavе -1.

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В настоящее время мы работаем на новейшей модификации аппарата УВТ — Piezo Wave-2. В этой версии аппарата используются новейшие разработки и специальный линейный источник терапии, предназначенный для лечения хронической тазовой боли, простатита, эректильной дисфункции.

Важное значение для профилактики синдрома хронической тазовой боли имеет образ жизни пациента. Вредные привычки, особенности интимных взаимоотношений, рацион питания могут спровоцировать заболевания, которые проявляются синдромом хронической тазовой боли. Поэтому так важно придерживаться особых рекомендаций лечащего врача.

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