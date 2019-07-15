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Znaki

Znaki

На сцене Harat's pub выступит легендарная рок-группа Znaki. Музыканты представят свою шестую студийную пластинку под названием «Видеть Больше». Фанаты услышат новые песни и любимые хиты.

ZNAKI — обладатели приза зрительских симпатий «Премии Fuzz» и номинанты премии «Чартова дюжина»! Рок-группа, которая уже много лет прочно занимает заслуженное место на небосклоне российского рока, встретит начало нового, 2019-го года релизом нового альбома 'Видеть больше'.

Бронирование столов по тел.: 525 — 025

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 сентября 2019, суббота
20:00
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