7 сентября при поддержке правительства Тульской области в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев».

Гонка героев — это программа забега, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Соревнования на пределе собственных возможностей для людей разных возрастов. Участников ждет трасса длинной 10 км и 20 препятствиями. Для юных гостей предусмотрена трасса протяженностью около 600 м с 10 препятствиями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Для гостей и болельщиков будет работать фан-зона с выступлениями групп, развлекательными активностями, интерактивными играми и фотозоной, фуд-корт, спортивная и экстремальная демонстрационная площадка.

Регистрация и стоимость участия на сайте heroleague.ru.