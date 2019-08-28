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Гонка героев

Гонка героев

7 сентября при поддержке правительства Тульской области в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка Героев».

Гонка героев — это программа забега, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Соревнования на пределе собственных возможностей для людей разных возрастов. Участников ждет трасса длинной 10 км и 20 препятствиями. Для юных гостей предусмотрена трасса протяженностью около 600 м с 10 препятствиями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Для гостей и болельщиков будет работать фан-зона с выступлениями групп, развлекательными активностями, интерактивными играми и фотозоной, фуд-корт, спортивная и экстремальная демонстрационная площадка.

Регистрация и стоимость участия на сайте heroleague.ru.

 

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
7 сентября 2019, суббота
09:00
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