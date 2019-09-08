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Илья Чёрт рассказал, почему боится ходить в тульский Музей Оружия

Илья Чёрт рассказал, почему боится ходить в тульский Музей Оружия

Рок-группа «Пилот» выступила в Тульском кремле 7 сентября.

Перед выступлением лидер группы Илья Чёрт (Кнабенгоф) пообщался с корреспондентом Myslo и рассказал, что его связывает с Тулой.

— Туле я обязан своей улыбкой! Здесь живет и работает замечательный врач-стоматолог Антон, я езжу лечить зубы только к нему. Его полстраны знает, к нему ездят из разных городов. Но если говорить в общем, мне очень близок ваш город, потому что это город оружейников. А я всю жизнь тяготею к коллекционированию оружия, плюс занимаюсь боевой стрельбой уже много лет. Правда, когда бываю в Туле, никогда принципиально не хожу в Музей оружия: смысл? Ходить облизываться? Я боюсь, что экспонаты, которые мне понравятся, мне не продадут и вряд ли меня с ними пустят в самолет.

— В Туле ты частый гость. Помимо концертов еще и квартирники проводишь. В чем их фишка?

- Квартирники — это не просто исполнение песен. Это общение с людьми. Когда люди на таком мероприятии впервые, сразу их разговорить не получается. Мы стараемся их развеселить, поим чаем с печеньками, рассказываем пошлые анекдоты, обсуждаем различные злободневные темы, в общем, травим между песнями байки. Квартирники мы собираем уже лет 18 в разных городах страны.

— У тебя завтра Москва. Тяжело ездить между городами каждый день?

— Мне тяжеловато, учитывая, что мне уже под 50, хочется уже начать высыпаться. Честно говоря, 5−6 часов в сутки уже маловато. Ощущается такое сонное состояние, но, к счастью, оно всегда сразу же проходит на сцене. Сцена лечит все! Сейчас, надеюсь, буду выкрадывать себе время поспать.

— Сегодня у нас День города. А какой у тебя любимый праздник?

— Для меня самый любимый праздник — день рождения моей доченьки. Он пришелся на начало октября, а в это время в Ленинградской области очень красиво. Мы обычно ездим за город: термосы, бутерброды… А вокруг всё по Шевчуку: небо, разноцветные листья. Собираем на этот праздник всех друзей, которых не видим целый год. Получается огромная тусовка с детьми, вокруг все яркое, разноцветное, поэтому, конечно, запоминается на весь год.

— А как относишься к таким масштабным праздникам?

— Я сегодня походил, посмотрел на то, как в Туле проходит День города. И мне это напомнило старую добрую забытую ярмарку, вот только столба с сапогом не нашел. Но говорят, что он здесь есть где-то. Очень здорово, потому что народ в веселье, в радости.

Такие праздники объединяют людей, делают их добрее. Это самое главное.

Когда это обычные будни, люди бегают по делам, хмурые, голова забита проблемами, а сегодня они гуляют, отдыхают и понимают, что вокруг хорошие люди. И становятся человечнее.

— Что пожелаете тулякам?

- Самого главного: чтобы все росло, ширилось, и ничего за это не было!

 

Илья Чёрт (настоящее имя Илья Леонович Кнабенгоф). Российский музыкант, автор песен, писатель (издал 16 книг), лидер группы «Пилот».

Родился 2 августа 1972 года в Ленинграде.

Инструмент — гитара
 
Жанры  альтернативный рок
 
Коллективы: «Эксгуматор», «Негодники», «Аркестр АУ», «Toxic Waste», «AL.EX», «Military Jane», «Пилот», «Рок-группа».
 
Галерея
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 1
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 2
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 3
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 4
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 5
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 6
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 7
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 8
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 9
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 10
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 11
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 12
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 13
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 14
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 15
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 16
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 17
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 18
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 19
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 20
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 21
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 22
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 23
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 24
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 25
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 26
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 27
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 28
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 29
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 30
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 31
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 32
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 33
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 34
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 35
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 36
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 37
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 38
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 39
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 40
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 41
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 42
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 43
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 44
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 45
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 46
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 47
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 48
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 49
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 50
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 51
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 52
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 53
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 54
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 55
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 56
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 57
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 58
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 59
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 60
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 61
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 62
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 63
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 64
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 65
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 66
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 67
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 68
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 69
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 70
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 71
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 72
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 73
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 74
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 75
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 76
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 77
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 78
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 79
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 80
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 81
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 82
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 83
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 84
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 85
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 86
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 87
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 88
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 89
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 90
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 91
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 92
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 93
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 94
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 95
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 96
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 97
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 98
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 99
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 100
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 101
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 102
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 103
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 104
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 105
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 106
Илья Чёрт поздравил жителей с Днем города и рассказал, за что любит Тулу, Фото: 107
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