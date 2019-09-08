Илья Чёрт рассказал, почему боится ходить в тульский Музей Оружия

Перед выступлением лидер группы Илья Чёрт (Кнабенгоф) пообщался с корреспондентом Myslo и рассказал, что его связывает с Тулой.

— Туле я обязан своей улыбкой! Здесь живет и работает замечательный врач-стоматолог Антон, я езжу лечить зубы только к нему. Его полстраны знает, к нему ездят из разных городов. Но если говорить в общем, мне очень близок ваш город, потому что это город оружейников. А я всю жизнь тяготею к коллекционированию оружия, плюс занимаюсь боевой стрельбой уже много лет. Правда, когда бываю в Туле, никогда принципиально не хожу в Музей оружия: смысл? Ходить облизываться? Я боюсь, что экспонаты, которые мне понравятся, мне не продадут и вряд ли меня с ними пустят в самолет.

— В Туле ты частый гость. Помимо концертов еще и квартирники проводишь. В чем их фишка?

- Квартирники — это не просто исполнение песен. Это общение с людьми. Когда люди на таком мероприятии впервые, сразу их разговорить не получается. Мы стараемся их развеселить, поим чаем с печеньками, рассказываем пошлые анекдоты, обсуждаем различные злободневные темы, в общем, травим между песнями байки. Квартирники мы собираем уже лет 18 в разных городах страны.

— У тебя завтра Москва. Тяжело ездить между городами каждый день?

— Мне тяжеловато, учитывая, что мне уже под 50, хочется уже начать высыпаться. Честно говоря, 5−6 часов в сутки уже маловато. Ощущается такое сонное состояние, но, к счастью, оно всегда сразу же проходит на сцене. Сцена лечит все! Сейчас, надеюсь, буду выкрадывать себе время поспать.

— Сегодня у нас День города. А какой у тебя любимый праздник?

— Для меня самый любимый праздник — день рождения моей доченьки. Он пришелся на начало октября, а в это время в Ленинградской области очень красиво. Мы обычно ездим за город: термосы, бутерброды… А вокруг всё по Шевчуку: небо, разноцветные листья. Собираем на этот праздник всех друзей, которых не видим целый год. Получается огромная тусовка с детьми, вокруг все яркое, разноцветное, поэтому, конечно, запоминается на весь год.

— А как относишься к таким масштабным праздникам?

— Я сегодня походил, посмотрел на то, как в Туле проходит День города. И мне это напомнило старую добрую забытую ярмарку, вот только столба с сапогом не нашел. Но говорят, что он здесь есть где-то. Очень здорово, потому что народ в веселье, в радости.

Такие праздники объединяют людей, делают их добрее. Это самое главное.

Когда это обычные будни, люди бегают по делам, хмурые, голова забита проблемами, а сегодня они гуляют, отдыхают и понимают, что вокруг хорошие люди. И становятся человечнее.

— Что пожелаете тулякам?

- Самого главного: чтобы все росло, ширилось, и ничего за это не было!

Илья Чёрт (настоящее имя Илья Леонович Кнабенгоф). Российский музыкант, автор песен, писатель (издал 16 книг), лидер группы «Пилот».

Родился 2 августа 1972 года в Ленинграде.

Инструмент — гитара

Жанры — альтернативный рок

Коллективы: «Эксгуматор», «Негодники», «Аркестр АУ», «Toxic Waste», «AL.EX», «Military Jane», «Пилот», «Рок-группа».