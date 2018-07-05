Выходные в Туле: 6-8 июля

На выходных держим кулачки за нашу сборную, поздравляем близких с Днем семьи и посещаем культурные мероприятия из этого списка.

Мы подготовили очередной обзор событий, которые состоятся на этих выходных.

Для всей семьи

Когда: 7 июля, суббота, 13.00, 17.00, 8 июля, воскресенье, 17.00

Где: Тульский государственный цирк, Тула, ул. Советская, 96

Цена: от 700 р.

Зрители увидят уникальное выступление девушек-мотокаскадеров, номера дрессуры с грациозными верблюдами, зеброй, гигантскими попугаями, крокодилами, питонами и озорными собачками, а также выступления воздушных гимнасток — и всё это в сопровождении сценических эффектов и профессионального звука.

Когда: 6 июля, пятница, с 14.00

Где: «Газон», молодежное пространство, Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский кремль)

Цена: вход свободный

Молодежное пространство «Газон» приглашает туляков на большую «Футбол-пати». В этот день работа всех площадок проекта будет посвящена футбольной теме. Гости увидят баттл футболиста и балерины, смогут принять участие в чемпионате по настольному футболу и поиграть на приставке в Fifa. На территории будет работать фотозона, где можно будет примерить усы надежды, и пространство, где можно будет поиграть в флэтбол, бокс-хоккей, фан-поинг и при хорошей погоде футбол в юбках от Felix Novo Club. Девушек ждет «поцелуй» с героем матча «Россия — Испания» Игорем Акинфеевым. Завершит футбольный праздник показ фильма «Тренер» в летнем кинотеатре.

Когда: 8 июля, воскресенье, 15.00

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, ул. Советская, 68

Цена: 150 р.

В рамках мероприятия гостям музея расскажут о знаменитых тульских семьях, чьи истории любви остались в памяти поколений. Также состоится мастер-класс по изготовлению из фетра цветка иван-да-марья — символа привязанности и верности.

Когда: 8 июля, воскресенье, 12.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский пр., 16

Цена: дети — 60 р., взрослые — 150 р. (по предварительной записи)

В этот день Выставочный зал приглашает детей и родителей на интерактивную программу для семейного досуга. В программе — увлекательная обзорная экскурсия по всем действующим выставкам и творческое занятие

Вечеринки

Когда: 8 июля, воскресенье, 12.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11

Цена: 300-1500 р.

В воскресенье в модном городском пространстве «Искра» состоится праздник моды и красоты. Гостей ждет насыщенная программа: 12 популярных блогеров и 10 000 кв. м площади в креативном пространстве «Искра», бесплатный макияж для всех и концерт популярного певца T-KILLAH. Также в программе мастер-класс от стилиста Александра Рогова, показ пляжной моды, розыгрыши призов и фото- и автограф-сессии.

Когда: 7 июля, суббота, 23.00

Где: Типография, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р. (по Rob Roy Card — вход свободный)





В субботу в «Типографии» состоится шоукейс команды липецкого Rob Roy Bar. Это мероприятие, на котором выступают малоизвестные широкой публике исполнители с целью обратить на себя внимание средств массовой информации и представителей бизнес-структур и продемонстрировать свои самые лучшие творения. На сцене выступят диджеи хаус- и техно-музыки в самых разных её формах: Vadim Indigo [DP-6], Chiba Torro, Dasha Shulga, Meloque.

Жизнь в цвете

Когда: 7 июля, суббота, 15.00

Где: «Труд», спорткомплекс, Калуга, ул. Подгорная, 57-а

Вход свободный, пакет краски — 150 р.



Когда: 8 июля, воскресенье, 18.00

Где: Липки, Киреевский район

Вход свободный, пакет краски — 150 р.

Фестиваль красок продолжает своё шествие по Тульской области. В эти выходные он пройдет в двух городах: Липки и Калуга. В программе всё традиционно — летние хиты, массовые залпы, конкурсы от ведущего, слэмы, горячие танцы, выступление тульских исполнителей и многое другое. А на следующей неделе он состоится в Туле.

События

Когда: 7 июля, суббота, 16.00

Где: Богородицкий дворец-музей и парк, Богородицк, территория парка, дом №1, Дворец-музей и парк

Вход свободный

Ежегодная акция «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке старинном» призвана вызвать интерес горожан и гостей к историческим личностям, проживавшим в Богородицкой усадьбе.

Во время экскурсии-променада по внутреннему дворику и пейзажному парку гости узнают о жизни Болотова и о знаменитых представителях графского рода Бобринских, их семейных традициях и увлечениях. А в качестве развлечения участникам предложат игры и танцы на свежем воздухе.

Когда: 8 июля, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 500 р.

В воскресенье ценители постмодернистской культуры смогут прикоснуться к одной из ее легенд. На сцене «Типографии» состоится творческая встреча с одним из лидеров московского концептуализма Львом Рубинштейном. Поэт и либеральный общественник был участником многих поэтических и музыкальных фестивалей, перформансов и художественных выставок. На творческом вечере вы услышите произведения поэта и сможете задать интересующие вопросы.

Спорт

Когда: 7 июля, суббота, 19.00

Где: Тула, кремль

Вход свободный





В субботу в Тульском кремле покажут матч четвертьфинала чемпионата мира Россия — Хорватия. По традиции, болельщиков ждет специальная программа и зоны фуд-корта. В 19.00 состоится спортивный флешмоб «Зарядка болельщиков», в 21.00 начало самого матча Россия – Хорватия

Когда: 7 июля, суббота, 09.00

Где: «Некрасово», Центр активного отдыха

Тульская область, Ленинский район, 176-й км трассы М2

Цена: участие – 2500 р., болельщикам — вход свободный

«Гонка героев» в парке активного отдыха «Некрасово» — это экстрим, адреналин и сумасшедший драйв, которых вам так не хватало. Болельщиков ждёт комфортная фан-зона с развлечениями и шоу-программа с выступлениями артистов. Участникам предстоит преодолеть 32 препятствия в забеге на 10 км.

Итальянская культура

Фестиваль «Образы Италии на берегах Оки» продолжается. Все остальные фестивали доступны в обзоре «Фестивальное лето».

Когда: 8 июля, воскресенье, 13.00

Где: Музей-заповедник В. Д. Поленова

Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Цена: 100 р.

Лекция из программы фестиваля искусств в «Поленово» посвящена образам Иисуса Христа в произведениях искусства и литературы известных поэтов и живописцев. Прочтут лекцию кандидат искусствоведения Наталья Боровская и священник Янез Север.

Когда: 7 июля, суббота, 13.00

Где: Музей-заповедник В. Д. Поленова

Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Цена: 100 р.

В субботу состоится еще одна лекция, посвященная итальянской поэзии, в рамках программы фестиваля искусств в «Поленово». Проведет лекцию российский переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович.

Когда: 7 июля, суббота, 19.00

Где: Дом-музей В. В. Вересаева, Тула, ул. Гоголевская, 82

Цена: 150 р.

В субботу в Доме-музее В. В. Вересаева состоится мероприятие из цикла воспоминаний Вересаева о его путешествии в солнечную Италию. Интерактивная программа неожиданным образом объединит «Божественную комедию» Данте Алигьери с его дневниками . А территория музея станет прекрасной площадкой для квеста, посвященного произведениям итальянского и русского писателей.

Выставки/эскурсии

Когда: 5-8 июля, пятница-воскресенье, 10.00 (до 22 июля)

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л. Н. Толстого

Тула, ул. Октябрьская, 12

Цена: по входному билету

«Ясная Поляна» стала участником грандиозного российско-французского проекта «Возрождение исторических садов и парков», стартовавшего в 2017 году. В этом проекте семь французских художников создали пейзажи семи российских исторических парков осенью 2017 года. На экспозиции будут представлены их работы.

Передвижная выставка впервые была открыта 4 апреля в Санкт-Петербурге и поочередно показывается музеях -участниках проекта: ЦПКиО им. С. М. Кирова, «Усадьба Марьино» (Ленинградская область), музеи-заповедники «Царское Село» (Санкт-Петербург), «Ростовский кремль» (Ростов Великий), «Горки Ленинские» (Московская область) и Дворцовый комплекс Ольденбургских (Воронежская область).

Когда: 7 июля, суббота, 11.00

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино, с. Монастырщино

Цена: (для группы 2-15 человек): 350 р./чел.

В субботу, если не подведет погода, можно попасть на экскурсию по месту Куликовской битвы. На экскурсии вы узнаете, что изменило место легендарного сражения и как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик. Вы увидите, что представляет из себя куликовская степь, где проходит граница знаменитой Зелёной Дубравы, научитесь ориентироваться в степном разнотравье, узнаете о редких обитателях Куликова поля.



Экскурсию проводит кандидат географических наук О. В. Бурова – один из авторов уникальной методики восстановления степей.

Лекции

Когда: 7 июля, суббота, 12.00

Где: Музей тульских самоваров, Тула, ул. Менделеевская, 8

Вход свободный

В субботу в музее состоится лекция «В память о любимом муже», посвящённая самоварному фабриканту Ивану Баташёву (по воспоминаниям жены Александры Баташёвой). Вы узнаете трогательную историю их семьи, которая не только расширит ваш кругозор, но и позволит всем членам вашей семьи идти вместе по жизни, превозмогая трудности.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На этой неделе в кино выходит очередная серия о приключениях супергероя, способного уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой из комиксов Marvel. В этот раз человек-муравей спасает мир с помощью очаровательной напарницы Осы. В фильме вас ждет много юмора и новые крутые спецэффекты.

Цена: от 120 р.

Прекрасного вам отдыха! Напоминаем также, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.