В преддверии Дня семьи, любви и верности в музее состоится лекция «В память о любимом муже», посвящённая жене крупного самоварного фабриканта Ивана Баташёва Александре Баташёвой.



Потомственная дворянка Новохопёрского уезда Воронежской губернии, она знала несколько языков, разбиралась в медицинских вопросах, занималась изобретательством, хорошо музицировала, пела. Главная её заслуга на тульской земле — учреждение санатория для больных туберкулёзом в память о муже, который скончался от этой болезни. Сейчас это детский многопрофильный санаторий «Иншинка».



Вы узнаете трогательную историю их семьи, которая не только расширит кругозор, но и позволит всем членам вашей семьи идти вместе по жизни, превозмогая все трудности.



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