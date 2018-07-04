Фестиваль моды и красоты Faberlic Fest

8 июля мы ждем тебя в Туле на первом грандиозном фестивале моды и красоты Faberlic Fest!



12 популярных блогеров и 10 000 м2 площади в креативном пространстве «Искра», бесплатный макияж для всех и концерт популярного певца T-KILLAH!



Тебя ждет мастер-класс от Александра Рогова, показ коллекции пляжной одежды и купальников от Faberlic, розыгрыши призов, фото и автограф сессии.



Стоимость: 300 р. — 1500 р.