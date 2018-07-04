афиша
афиша
Регистрация
Фестиваль моды и красоты Faberlic Fest

Фестиваль моды и красоты Faberlic Fest

8 июля мы ждем тебя в Туле на первом грандиозном фестивале моды и красоты Faberlic Fest!

12 популярных блогеров и 10 000 м2 площади в креативном пространстве «Искра», бесплатный макияж для всех и концерт популярного певца T-KILLAH!

Тебя ждет мастер-класс от Александра Рогова, показ коллекции пляжной одежды и купальников от Faberlic, розыгрыши призов, фото и автограф сессии.

Стоимость: 300 р. — 1500 р.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
8 июля 2018, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.