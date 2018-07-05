Вам наскучил привычный досуг и хочется отдохнуть по-новому? Тогда как насчёт того, чтоб прогуляться в парке XIX века? Ежегодная акция «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке старинном» призвана вызвать интерес горожан и гостей к историческим личностям, проживавшим в Богородицкой усадьбе. Во время экскурсии-променада по внутреннему дворику и пейзажному парку гости узнают секреты Андрея Тимофеевича Болотова, которые позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь. Речь пойдет и о знаменитых представителях графского рода Бобринских, их семейных традициях и увлечениях. А в качестве развлечения участникам предложат игры и танцы на свежем воздухе.



Вход свободный