УЛИЧительНЫЙ опрос: Какие у вас планы на лето?
Корреспонденты Myslo задали одни и те же вопросы тулякам разных возрастов, социальных статусов и профессий.
- Где вы предпочитаете отдыхать – в России или за границей?
- Где летом вы получите большее удовольствие от отдыха – на экскурсии в музее или на природе?
- У вас есть дача? Будете ли вы заниматься садом/огородом в июле-августе?
домохозяйка
Ирина Наумкина, 29 лет
- У меня двое детей, поэтому нет возможности летать за границу. Сейчас мы посещаем российские курорты, добираемся на поезде. Очень любим Абхазию, там хорошая природа, сосновые леса, пляж чище и уютнее, чем в России. Мне там комфортнее.
- Мне кажется, отдых должен быть гармоничным. Нужно и в музее побывать, и на природу съездить. На то оно и лето! Детям нужно гулять по четыре часа в день, так что я больше времени провожу на природе. Но про музеи тоже стараемся не забывать.
- У нашей бабушки есть дача с огородом. Есть свое хозяйство: куры, утки. Будем копать картошку, собирать урожай. Детям это особенно интересно.
учитель
Елена Борисова, 38 лет
- В этом году на отдых выехать не получается. Отдыхаю я на даче! Люблю российские курорты. Это удобно, потому что все люди разговаривают по-русски. Но случается это раз в 10 лет.
- Летом человек отдохнет, скорее всего, на свежем воздухе. Лично мне хочется общения с землей, с природой, зарядиться энергией на весь год.
- Буду заниматься огородом и садом – это спортивный отдых!
студентка
Дарья Аникушина, 18 лет
- Мне нравится отдыхать за границей, там условия лучше, а цены ниже, чем у нас. Больше всего люблю страны Азии. Там хорошо развита сфера курортов, красивые отели.
- Это же лето, нужно наслаждаться природой. Я бы с радостью отправилась на пикник с друзьями.
- Я живу в частном доме и каждый день убираюсь в саду и на огороде. Со мной всегда две собаки, так веселее.
пенсионерка
Валентина Моросова, 65 лет
- Отдыхаю только в России – патриотка. Я даже не имею заграничного паспорта, хотя дети очень уговаривают слетать куда-нибудь. Россия ведь бескрайняя, её невозможно понять сразу. Она такая богатая, в ней очень много прекрасных мест. Самым чудесным местом считаю Крым. Я всегда считала его своим!
- Конечно природа, но в музеях я тоже бываю. Очень люблю Тульский кремль. Скоро собираюсь посетить Музей оружия. Я очень хочу, чтобы в нашем городе сохраняли старину, резные наличники на окошках. Это же несёт в себе теплоту и гостеприимство.
- Дача у меня в Ефремове. Я всю жизнь занималась садом и огородом, но сейчас приехала на лето к детям.
фитнес-инструктор
Юлия Ванунц, 29 лет
- Люблю отдыхать за границей. Нравится в Испании на Майорке. Там очень добрые люди и прекрасное море. За границей совсем другое отношение к отдыхающим, да и пляжи намного чище.
- На природе, потому что лето короткое, и несколько месяцев хорошей погоды лучше провести на пикниках.
- Дачи у меня нет, я не люблю этим заниматься.
Текст Анастасии Кузнецовой.
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