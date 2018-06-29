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Гонка героев

Гонка героев

Гонка героев — это программа забега, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Соревнования на пределе собственных возможностей для людей разных возрастов. Участников ждет трасса длинной 10 км и 32 препятствиями.

В этом сезоне маленьких героев ждет свое приключение - детская «Гонка Героев» - это интересная трасса и 10 увлекательных препятствий!
И, конечно, первый заветный жетон на финише!

Гонка героев в парке активного отдыха «Некрасово» — это экстрим, адреналин и сумасшедший драйв, которых вам так не хватало. Болельщиков ждёт комфортная фан-зона с развлечениями и шоу программа с выступлениями артистов.

Ты можешь присоединиться к массовому или командному старту. Для участия необходима медицинская справка.

Стоимость: участие 2500 р. (в стоимость входит трансфер, обмундирование, развлекательная программа, страхование и медицинское сопровождение, награждение и памятное фото), болельщикам - вход свободный (браслет болельщика приобретается по желанию)

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
7 июля 2018, суббота
09:00
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