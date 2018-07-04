Тульские кафе и рестораны с летней верандой: уютный отдых

Обзор заведений, которые приглашают провести приятный обед, вечер или праздник на воздухе.

В жаркий летний день совсем не хочется закрываться в душных помещениях, поэтому многие рестораны и кафе готовят на тёплый сезон для своих гостей открытые веранды. Мы собрали несколько таких заведений в этом обзоре.

Ресторан «Респект»

Шикарный летний двор с одной из самых больших веранд в городе — это «Респект». Отдых для тех, кто из-за насыщенного ритма жизни не успевает уехать за город. Здесь — все волшебство природы и ароматов восхитительных блюд. Ваше удовольствие — приоритет ресторана «Респект».

Ресторан «Респект» расположился в самом сердце Тулы, в старинном особняке с большим подворьем. Этим летом ресторан приглашает гостей в свой шикарный летний двор с одной из самых больших веранд в Туле.

Всего несколько шагов от оживлённых центральных улиц, и вы окажетесь в особом мире этого ресторана, на уютной и красивой летней веранде.

Просторный двор свободно вмещает до 200 гостей. Для своего вечера вы можете выбрать отдельный домик на веранде, чтобы спокойно насладиться едой и общением, или удобный столик на открытом пространстве.

Визитная карточка летнего «Респекта» ароматный — шашлык из множества вариантов мяса: свиной шейки, говяжьей вырезки, мяса птицы, сёмги, каре ягненка. Вы почувствуете поистине грузинское гостеприимство и отменный вкус.

Ещё одно потрясающее угощение в «Респекте» - овощи на мангале. Сочетание богатого вкуса и всех полезных витаминов, сохранённых в блюде.

Неизменный хит сезона, — домашние хачапури на дровяной печи. Если вы ценитель сытных закусок, вы просто обязаны попробовать аджарский хачапури. Для их выпечки в «Респекте» используют дуб, который своим чистым ароматным дымом насыщает тесто волшебным вкусом и хрустящей корочкой. Внутри — расплавленный молодой имеретинский сыр, яичный желток и тающее от жара сливочное масло.

Хачапури из «Респекта» можно брать на вынос и наслаждаться любимой едой в любом месте!

Ну а если вам хочется расположиться в помещении ресторана, с праздничным банкетом или просто в компании друзей, здесь вам предложат банкетный зал на 150 человек, мужской зал с особым интерьером, созданным специально для душевного отдыха в мужской компании, или столик в главном зале ресторана.

Этим летом гостей ресторана будет радовать живая музыка и развлекательная программа.

Добро пожаловать в «Респект» за уютным и вкусным отдыхом и солнечным настроением!

Тула, ул. Советская 5

8 (4872) 56-09-57

8 (915) 690−02−22

«Респект» ВКонтакте

респект71.рф

O'live, живое кафе

Живое кафе «O'live» приглашает туляков к себе этим летом — отдохнуть на летней веранде в жаркий день или вечером после работы, провести душевный выходной с друзьями, или отпраздновать важное событие с близкими или коллегами.

Особенность меню кафе «O'live» — блюда из мяса и рыбы на гриле.

Однако, для гостей, которые предпочитают еду, приготовленную более диетическими способами, здесь тоже есть из чего выбрать, и насладиться вкусами.

В жаркий день хочется утолить голод лёгкой едой. Приходите сюда и попробуйте вкуснейшие холодные супы, которые не оставят вас голодными, и освежат в летний день.

Ещё одна приятная особенность кухни кафе «O'live» — вам не придётся оставлять недоеденным половину блюда, с готовым гарниром «в комплекте», который может оказаться вам не по вкусу.

Все мясные и рыбные блюда вам подадут именно с тем гарниром, который вы любите, или и вовсе без него, по желанию. Платите только за то, что хотите съесть!

Какое же лето без морсов и лимонада! В «O'live» вам предложат множество вариантов освежающих напитков собственного производства.

На десерт вы сможете попробовать здесь интересные и необычные, и, уже полюбившиеся торты, пирожные или более лёгкие сладкие блюда.

По вечерам в выходные уютную атмосферу «O'live» дополняет живая музыка и dj-сеты.

Приходите сюда просто приятно провести время, и заказывайте проведение любого праздника: свадьбу, детский день рождения или юбилей в компании самых близких. Вам устроят вкусное застолье, и украсят для вашего события зал.

Добро пожаловать на веранду живого кафе «O'live» в центре Тулы!

Тула, Красноармейский проспект, 14а

8 (4872) 70-22-42, 8 (902) 900-03-33



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Люди, караоке-лофт

Еще одно камерное уютное место, где можно хорошо провести время этим летом - караоке-лофт «ЛЮДИ». Главная особенность этого караоке клуба заключается в том, что здесь используется профессиональный звук в сочетании с талантливой арт - группой - такой тандем позволит почувствовать себя звездой вечера.

Здесь вы можете не только спеть свои самые любимые хиты, но посидеть на новой летней веранде, укутавшись в плед, попить чай и посмотреть на Тульский «Бродвей», подымить кальяном и вкусно покушать, не убегая от лета, в темные помещения.

Кухня заведения довольно разнообразна и удовлетворит даже самого искушенного гурмана. Вы можете попробовать креативные и вкусные блюда авторской кухни и самые невероятные коктейли.

Еще одна отличительная особенность этого заведения - уникальный кальянный лаунж.

И конечно же непередаваемая, свободная атмосфера лофта! По мнению владельцев, лофт - образ жизни, территория для «творческого разгильдяйства» в самом лучшем смысле слова. Он несет в себе дух свободы.

Тула, Ленина пр. 85Б

52-07-07

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