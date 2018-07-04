Тульские кафе и рестораны с летней верандой: уютный отдых
Обзор заведений, которые приглашают провести приятный обед, вечер или праздник на воздухе.
В жаркий летний день совсем не хочется закрываться в душных помещениях, поэтому многие рестораны и кафе готовят на тёплый сезон для своих гостей открытые веранды. Мы собрали несколько таких заведений в этом обзоре.
Ресторан «Респект»
Шикарный летний двор с одной из самых больших веранд в городе — это «Респект». Отдых для тех, кто из-за насыщенного ритма жизни не успевает уехать за город. Здесь — все волшебство природы и ароматов восхитительных блюд. Ваше удовольствие — приоритет ресторана «Респект».
Ресторан «Респект» расположился в самом сердце Тулы, в старинном особняке с большим подворьем. Этим летом ресторан приглашает гостей в свой шикарный летний двор с одной из самых больших веранд в Туле.
Всего несколько шагов от оживлённых центральных улиц, и вы окажетесь в особом мире этого ресторана, на уютной и красивой летней веранде.
Просторный двор свободно вмещает до 200 гостей. Для своего вечера вы можете выбрать отдельный домик на веранде, чтобы спокойно насладиться едой и общением, или удобный столик на открытом пространстве.
Визитная карточка летнего «Респекта» ароматный — шашлык из множества вариантов мяса: свиной шейки, говяжьей вырезки, мяса птицы, сёмги, каре ягненка. Вы почувствуете поистине грузинское гостеприимство и отменный вкус.
Ещё одно потрясающее угощение в «Респекте» - овощи на мангале. Сочетание богатого вкуса и всех полезных витаминов, сохранённых в блюде.
Неизменный хит сезона, — домашние хачапури на дровяной печи. Если вы ценитель сытных закусок, вы просто обязаны попробовать аджарский хачапури. Для их выпечки в «Респекте» используют дуб, который своим чистым ароматным дымом насыщает тесто волшебным вкусом и хрустящей корочкой. Внутри — расплавленный молодой имеретинский сыр, яичный желток и тающее от жара сливочное масло.
Хачапури из «Респекта» можно брать на вынос и наслаждаться любимой едой в любом месте!
Ну а если вам хочется расположиться в помещении ресторана, с праздничным банкетом или просто в компании друзей, здесь вам предложат банкетный зал на 150 человек, мужской зал с особым интерьером, созданным специально для душевного отдыха в мужской компании, или столик в главном зале ресторана.
Этим летом гостей ресторана будет радовать живая музыка и развлекательная программа.
Добро пожаловать в «Респект» за уютным и вкусным отдыхом и солнечным настроением!
Тула, ул. Советская 5
8
«Респект» ВКонтакте
респект71.рф
O'live, живое кафе
Живое кафе «O'live» приглашает туляков к себе этим летом — отдохнуть на летней веранде в жаркий день или вечером после работы, провести душевный выходной с друзьями, или отпраздновать важное событие с близкими или коллегами.
Особенность меню кафе «O'live» — блюда из мяса и рыбы на гриле.
Однако, для гостей, которые предпочитают еду, приготовленную более диетическими способами, здесь тоже есть из чего выбрать, и насладиться вкусами.
В жаркий день хочется утолить голод лёгкой едой. Приходите сюда и попробуйте вкуснейшие холодные супы, которые не оставят вас голодными, и освежат в летний день.
Ещё одна приятная особенность кухни кафе «O'live» — вам не придётся оставлять недоеденным половину блюда, с готовым гарниром «в комплекте», который может оказаться вам не по вкусу.
Все мясные и рыбные блюда вам подадут именно с тем гарниром, который вы любите, или и вовсе без него, по желанию. Платите только за то, что хотите съесть!
Какое же лето без морсов и лимонада! В «O'live» вам предложат множество вариантов освежающих напитков собственного производства.
На десерт вы сможете попробовать здесь интересные и необычные, и, уже полюбившиеся торты, пирожные или более лёгкие сладкие блюда.
По вечерам в выходные уютную атмосферу «O'live» дополняет живая музыка и dj-сеты.
Приходите сюда просто приятно провести время, и заказывайте проведение любого праздника: свадьбу, детский день рождения или юбилей в компании самых близких. Вам устроят вкусное застолье, и украсят для вашего события зал.
Добро пожаловать на веранду живого кафе «O'live» в центре Тулы!
Тула, Красноармейский проспект, 14а
8 (4872) 70-22-42, 8 (902) 900-03-33
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Люди, караоке-лофт
Еще одно камерное уютное место, где можно хорошо провести время этим летом - караоке-лофт «ЛЮДИ». Главная особенность этого караоке клуба заключается в том, что здесь используется профессиональный звук в сочетании с талантливой арт - группой - такой тандем позволит почувствовать себя звездой вечера.
Здесь вы можете не только спеть свои самые любимые хиты, но посидеть на новой летней веранде, укутавшись в плед, попить чай и посмотреть на Тульский «Бродвей», подымить кальяном и вкусно покушать, не убегая от лета, в темные помещения.
Кухня заведения довольно разнообразна и удовлетворит даже самого искушенного гурмана. Вы можете попробовать креативные и вкусные блюда авторской кухни и самые невероятные коктейли.
Еще одна отличительная особенность этого заведения - уникальный кальянный лаунж.
И конечно же непередаваемая, свободная атмосфера лофта! По мнению владельцев, лофт - образ жизни, территория для «творческого разгильдяйства» в самом лучшем смысле слова. Он несет в себе дух свободы.
Тула, Ленина пр. 85Б
52-07-07
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