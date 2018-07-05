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День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии — покровителях семьи и брака в православной традиции. С инициативой об учреждении выступили еще с середины 1990-х годов прошлого века жители древнейшего русского города Мурома - ведь мощи святых покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря. А в праздничный календарь его внесли в 2008 году.


В этот день Выставочный зал приглашает детей и родителей на интерактивную программу для семейного досуга. В программе — увлекательная обзорная экскурсия по всем действующим выставкам и творческое занятие.


Внимание! Необходима предварительная запись по тел. 56−09−92



Стоимость участия: дети — 60 руб., взрослые — 150 руб.
 

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
8 июля 2018, воскресенье
12:00
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