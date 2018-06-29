афиша
афиша
Регистрация
Легендарный цирк Ю. Никулина

Легендарный цирк Ю. Никулина

Представления легендарного цирка — это настоящий хит парад традиционных и современных жанров.

В программе:

  • Экстремальное мото-шоу «Шар смелости». ЕДИНСТВЕННЫЕ В Росгосцирке ДЕВУШКИ-МОТОКАСКАДЕРЫ!!! Головокружительные трюки НА СКОРОСТНЫХ МОТОЦИКЛАХ! ТРОЙНОЙ ЗАЕЗД И «МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ» В СТАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ШАР СМЕЛОСТИ»!!!
  • ПАРАД ДРЕССУРЫ И ЭКЗОТИКИ. ГРАЦИОЗНЫЕ ВЕРБЛЮДЫ, ЗЕБРА, «МОРСКИЕ»ОБЕЗЬЯНЫ, ГИГАНСКИЕ ПОПУГАИ, КРОКОДИЛЫ, ПИТОНЫ И ОЗОРНЫЕ СОБАЧКИ.
  • Бесстрашный канатоходец, исполняющий танцы под куполом цирка.
  • ПОТРЯСАЮЩАЯ КЛОУНСКАЯ ПЯТЁРКА. ВСТРЕЧА С НАСТОЯЩИМИ МАСТЕРАМИ ХОРОШЕГОНАСТРОЕНИЯ ПРИНЕСЕТ ВАМ 100% ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИИ И ДРАЙВА!!!
  • ВОЛШЕБНЫЕ ФЕИ. Групповой воздушный номер. Шесть воздушных гимнасток выполняют сложнейшие трюковые комбинации на оригинальном воздушном аппарате.
  • На представлениях проводится детский конкурс на лучшую раскраску. Листовки с раскрасками раздаются во время рекламных акций при покупке билета в кассе. Победителя ждёт приз !!!

Программу сопровождают: лазерное шоу, современное световое оборудование,сценические эффекты и профессиональный звук.

 

Купить билет
Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
5 июля 2018, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
7 июля 2018, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
7 июля 2018, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.