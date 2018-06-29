Легендарный цирк Ю. Никулина
Представления легендарного цирка — это настоящий хит парад традиционных и современных жанров.
В программе:
- Экстремальное мото-шоу «Шар смелости». ЕДИНСТВЕННЫЕ В Росгосцирке ДЕВУШКИ-МОТОКАСКАДЕРЫ!!! Головокружительные трюки НА СКОРОСТНЫХ МОТОЦИКЛАХ! ТРОЙНОЙ ЗАЕЗД И «МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ» В СТАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ШАР СМЕЛОСТИ»!!!
- ПАРАД ДРЕССУРЫ И ЭКЗОТИКИ. ГРАЦИОЗНЫЕ ВЕРБЛЮДЫ, ЗЕБРА, «МОРСКИЕ»ОБЕЗЬЯНЫ, ГИГАНСКИЕ ПОПУГАИ, КРОКОДИЛЫ, ПИТОНЫ И ОЗОРНЫЕ СОБАЧКИ.
- Бесстрашный канатоходец, исполняющий танцы под куполом цирка.
- ПОТРЯСАЮЩАЯ КЛОУНСКАЯ ПЯТЁРКА. ВСТРЕЧА С НАСТОЯЩИМИ МАСТЕРАМИ ХОРОШЕГОНАСТРОЕНИЯ ПРИНЕСЕТ ВАМ 100% ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИИ И ДРАЙВА!!!
- ВОЛШЕБНЫЕ ФЕИ. Групповой воздушный номер. Шесть воздушных гимнасток выполняют сложнейшие трюковые комбинации на оригинальном воздушном аппарате.
- На представлениях проводится детский конкурс на лучшую раскраску. Листовки с раскрасками раздаются во время рекламных акций при покупке билета в кассе. Победителя ждёт приз !!!
Программу сопровождают: лазерное шоу, современное световое оборудование,сценические эффекты и профессиональный звук.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
5 июля 2018, четверг
18:00
7 июля 2018, суббота
13:00
7 июля 2018, суббота
17:00
8 июля 2018, воскресенье
17:00
12 июля 2018, четверг
18:00
14 июля 2018, суббота
13:00
14 июля 2018, суббота
17:00
15 июля 2018, воскресенье
17:00