Жизнь в любви

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии — покровителях семьи и брака в православной традиции. С инициативой об учреждении выступили еще с середины 1990-х годов прошлого века жители древнейшего русского города Мурома — ведь мощи святых покоятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря. А в праздничный календарь его внесли в 2008 году.



В рамках мероприятия гостям музея расскажут о знаменитых тульских семьях, чьи истории любви остались в памяти поколений. Также состоится мастер-класс по изготовлению из фетра цветка иван-да-марья — символа привязанности и верности.



Стоимость: 150 р.