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Творческий вечер Л. Рубинштейна

Творческий вечер Л. Рубинштейна

В культурном центре Типография пройдет творческая встреча Льва Рубинштейна.

Лев Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма (вместе со Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым). Известный поэт, писатель, либеральный общественник. Впервые начал публиковаться на Западе в конце 1970-х годов. С конца 1980-х его книги стали издавать и в России. Был участником многих поэтических и музыкальных фестивалей, перформансов и художественных выставок.

На творческом вечере вы услышите произведения поэта и сможете задать интересующие вопросы.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 июля 2018, воскресенье
15:00
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