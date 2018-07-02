Творческий вечер Л. Рубинштейна

В культурном центре Типография пройдет творческая встреча Льва Рубинштейна.



Лев Рубинштейн — один из основоположников и лидеров московского концептуализма (вместе со Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым). Известный поэт, писатель, либеральный общественник. Впервые начал публиковаться на Западе в конце 1970-х годов. С конца 1980-х его книги стали издавать и в России. Был участником многих поэтических и музыкальных фестивалей, перформансов и художественных выставок.



На творческом вечере вы услышите произведения поэта и сможете задать интересующие вопросы.