Большая футбольная вечеринка

6 июля молодежное пространство «Газон» приглашает туляков на большую «Футбол-пати». В этот день работа всех площадок проекта будет посвящена футбольной теме. Гостей ждут:

тренировка «Балет — это Вам не футбол!». Здесь Вы станете свидетелями того, кто же победит в баттле футболиста и балерины. Интригующе! Не пропустите!!!

Чемпионат по настольному футболу

«FIFA» на приставке.

Для всех — футбольная фотозона, фото с усами надежды, гигабол, футбольный дартс от ПФК «Арсенал». А также флэтбол, бокс-хоккей, фан-поинг и при хорошей погоде футбол в юбках от Felix Novo Club.

Девушек ждет поцелуй с героем матча «Россия — Испания» Игорем Акинфеевым. Не упустите такую возможность!



Одним из участников «Футбол-пати» станет очаровательный хомяк от сайта скидок homsbox.ru. Не знаете, кто это? Приходите, мы расскажем!

При хорошей погоде завершит вечер просмотр фильма «Тренер» в летнем кинотеатре под открытым небом.

Вход свободный