Большая футбольная вечеринка
6 июля молодежное пространство «Газон» приглашает туляков на большую «Футбол-пати». В этот день работа всех площадок проекта будет посвящена футбольной теме. Гостей ждут:
- тренировка «Балет — это Вам не футбол!». Здесь Вы станете свидетелями того, кто же победит в баттле футболиста и балерины. Интригующе! Не пропустите!!!
- Чемпионат по настольному футболу
- «FIFA» на приставке.
- Для всех — футбольная фотозона, фото с усами надежды, гигабол, футбольный дартс от ПФК «Арсенал». А также флэтбол, бокс-хоккей, фан-поинг и при хорошей погоде футбол в юбках от Felix Novo Club.
Девушек ждет поцелуй с героем матча «Россия — Испания» Игорем Акинфеевым. Не упустите такую возможность!
Одним из участников «Футбол-пати» станет очаровательный хомяк от сайта скидок homsbox.ru. Не знаете, кто это? Приходите, мы расскажем!
- При хорошей погоде завершит вечер просмотр фильма «Тренер» в летнем кинотеатре под открытым небом.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
6 июля 2018, пятница
14:00