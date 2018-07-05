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Большая футбольная вечеринка

Большая футбольная вечеринка

6 июля молодежное пространство «Газон» приглашает туляков на большую «Футбол-пати». В этот день работа всех площадок проекта будет посвящена футбольной теме. Гостей ждут:

  • тренировка «Балет — это Вам не футбол!». Здесь Вы станете свидетелями того, кто же победит в баттле футболиста и балерины. Интригующе! Не пропустите!!!
  • Чемпионат по настольному футболу
  • «FIFA» на приставке.
  • Для всех — футбольная фотозона, фото с усами надежды, гигабол, футбольный дартс от ПФК «Арсенал». А также флэтбол, бокс-хоккей, фан-поинг и при хорошей погоде футбол в юбках от Felix Novo Club.

Девушек ждет поцелуй с героем матча «Россия — Испания» Игорем Акинфеевым. Не упустите такую возможность!


Одним из участников «Футбол-пати» станет очаровательный хомяк от сайта скидок homsbox.ru. Не знаете, кто это? Приходите, мы расскажем!

  • При хорошей погоде завершит вечер просмотр фильма «Тренер» в летнем кинотеатре под открытым небом.

Вход свободный

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
6 июля 2018, пятница
14:00
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