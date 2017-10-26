Выходные в Туле: 27-29 октября

Конкурс красоты среди студентов, фестиваль немецкой культуры, изрядно наделавшая шуму скандальная «Матильда» и многое другое — на этих выходных.

Пусть праздники и не принято отмечать заранее, но в эти выходные многие заведения Тулы отметят День всех святых. Не пугайтесь вампиров, оборотней, ведьм и прочей нечисти — скорее всего это народ спешит на вечеринку.

А мы расскажем о том, что интересного ждёт нас на ближайших выходных.

песни о любви

Эльбрус

Дворец культуры, ОАО Туламашзавод

Тула, улица Демидовская, 52

28 октября, суббота, 19.00

Билеты от 1000 Р

Бархатный баритон, а также замечательные романсы в исполнении Эльбруса не могут не затронуть душу слушателя. Певец поет на русском, азербайджанском, турецком языках. Почти каждую песню Эльбруса можно использовать, как прекрасное признание в любви, ведь каждая из них отражает личные переживания исполнителя.

скорость

Переполох 2017 Horror of Night Shadows

Парковка возле дома по адресу: ул. Рязанская, 46

28 октября, суббота, 21.00

Взнос — 500 Р

Street Racing Club Tula приглашает автолюбителей на автоквест «Переполох 2017», посвящённую Дню всех святых. На старте экипажу выдаётся 25 заданий. Время выполнения — 3 часа. Все задания разные по сложности, от простых до безумных. Каждое задание имеет свою цену в баллах.

конкурс красоты

Мисс и Мистер Студенчество

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)

26 октября, четверг, 18.30

Билеты от 200 Р

Приглашаем вас на финал первого конкурса конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Тульской области — 2017». Участники конкурса — представители более 15 учебных учреждений Тульской области, будут бороться за право представлять Тульскую область на конкурсах «Краса России — 2017», «Мисс и Мистер Студенчество России» в 2018 году. Финал конкурса представляет собой театрализованное шоу, которое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и художественных коллективов, и состоит из конкурсных заданий.

гутен таг

Фестиваль немецкой культуры

Кремль

Художественный музей (Тула, улица Ф. Энгельса, 64)

Выставочный зал (Тула, Красноармейский проспект, 16)

С 27 по 29 октября

Организаторами II Фестиваля немецкой культуры выступают Тульский областной художественный музей и Тульская областная немецкая национально-культурная автономия в сотрудничестве с Международным Союзом Немецкой Культуры. На фестивале состоится ярмарка в немецком стиле «Jahrmarkt», и все желающие смогут принять участие в мастер-классах.

о прекрасном

Творчество Тинторетто

Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

28 октября, суббота, 10.30

100 Р

Лекция «Творчество Тинторетто» посвящена известному венецианскому художнику эпохи позднего Ренессанса Якопо Робусти (более известного как Тинторетто). Кисти Тинторетто принадлежат не только станковые полотна, но и декоративные панно и плафоны, написанные в Скуола Сан-Рокко и дворце Дожей. Художник создавал не только полотна на исторические и библейские сюжеты, но был также превосходным портретистом.

родной город

Тула. Киевская улица. Часть 3. Город поднимается в гору

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

27 октября, пятница, 18.30

100 Р

В краеведческом музее продолжается цикл лекций, посвященный истории Тулы. Лекцию о Киевской улице прочитает краевед, заведующий естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея Сергей Иванович Демидов. Участники мероприятия увидят, как быстро сменяются на улице Киевской эпохи и их образы. На смену бойким и многолюдным торговым местам постепенно приходят общественные сады и административные учреждения.

танцуй

День открытых дверей в BM1

BM1 Dance Home

Тула, ул. Каминского, ул. 24-в

28 октября, суббота, 14.00

Предлагаем вашему вниманию серию бесплатных уроков от школы танцев BM1, посетить которые может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки. В течение дня среди записавшихся участников состоится розыгрыш безлимитного абонемента, позволяющий посещать все занятия BM1 совершенно бесплатно.

документальное кино

НЕИГРОВОЕ. Личный опыт

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

28 октября, суббота, 19.00

Режиссер-документалист Надя Захарова и участники мастерской документального кино летней школы приедут в БАРАБАН. У вас есть шанс не только увидеть результат работы мастерской, но и обсудить, задать вопросы и провести время с пользой в студии «НЕИГРОВОЕ».

а что в кино

Предлагаем вашему вниманию фильмы, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах Тулы и области. А полную киноафишу вы сможете найти только на Myslo.

Матильда

Последний русский император Николай II и балерина Матильда Кшесинская, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

У вас есть возможность не только посмотреть столь нашумевший фильм, но и обсудить его в рамках проекта «Кино XXI век» 28 октября в 17.30 в «ДКЖ кино».

Последний богатырь

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль последнего богатыря в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

Скайлайн 2

В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль пришельцев, отбить атаку этих разъяренных существ и… попытаться вернуть планету землянам. Битва человечества за право существовать на своей собственной планете продолжается. Финальный этап противостояния двух цивилизаций в самом разгаре — смотрите в фильме «Скайлайн 2».

Мы — монстры

Знакомьтесь с чудовищно обаятельной семейкой Уишманов! По воле могущественного Дракулы рядовая семья преображается: мама превращается в вампиршу, папа — в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. И теперь их ждут настоящие монстрические проблемы. Смотрите фильм «Мы — монстры» в кинотеатрах Тулы.

Пила 8

Напоследок мы оставили самое вкусное — свежую часть любимого миллионами ужастика «Пила».

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?