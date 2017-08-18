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День открытых дверей в BM1

День открытых дверей в BM1

Предлагаем вашему вниманию серию бесплатных уроков от школы танцев BM1, посетить которые может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

В течение всего дня вас ждут занятия по вогу, дэнсхоллу, хип-хопу, тверку, стрэтчингу, брейкдансу и другим направлениям. Все записавшиеся будут разделены на возрастные группы.

Посмотреть расписание занятий и записаться на них вы можете по ссылке.

Уроки бесплатны для тех, кто первый раз пришел в BM1 и для учеников BM1, которые приведут с собой друзей. Также вы сможете приобрести абонемент на весь сентябрь со скидкой 25%.

В течение дня среди записавшихся участников состоится розыгрыш безлимитного абонемента, позволяющий посещать все занятия BM1 совершенно бесплатно.

Да будут танцы!

Где и когда?
BM1 Dance Home
Тула, ул. Каминского, ул. 24-в
2 сентября 2017, суббота
10:30
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