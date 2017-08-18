День открытых дверей в BM1

Предлагаем вашему вниманию серию бесплатных уроков от школы танцев BM1, посетить которые может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

В течение всего дня вас ждут занятия по вогу, дэнсхоллу, хип-хопу, тверку, стрэтчингу, брейкдансу и другим направлениям. Все записавшиеся будут разделены на возрастные группы.

Посмотреть расписание занятий и записаться на них вы можете по ссылке.

Уроки бесплатны для тех, кто первый раз пришел в BM1 и для учеников BM1, которые приведут с собой друзей. Также вы сможете приобрести абонемент на весь сентябрь со скидкой 25%.

В течение дня среди записавшихся участников состоится розыгрыш безлимитного абонемента, позволяющий посещать все занятия BM1 совершенно бесплатно.

Да будут танцы!