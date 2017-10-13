афиша
афиша
Регистрация
Последний богатырь

Последний богатырь

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
  
Актеры:
Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
114 мин
  

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

Купить билет
Сегодня
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Синема Стар
10:30 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:50 Киносити
12:55 Синема Стар
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Алмаз Синема
15:05 Киносити
15:20 Синема Стар
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:45 Синема Стар
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:00 Киносити
20:10 Синема Стар
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
21:15 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Киносити
27 октября, пятница
10:30 Синема Стар
10:30 Киносити
11:55 Алмаз Синема
12:50 Киносити
12:55 Синема Стар
14:10 Алмаз Синема
15:05 Киносити
15:20 Синема Стар
16:20 Алмаз Синема
17:20 Киносити
17:45 Синема Стар
18:30 Алмаз Синема
19:00 Киносити
20:10 Синема Стар
20:40 Алмаз Синема
21:15 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:30 Киносити
00:20 Синема Стар
28 октября, суббота
10:30 Киносити
10:30 Синема Стар
12:50 Киносити
12:55 Синема Стар
15:05 Киносити
15:20 Синема Стар
17:20 Киносити
17:45 Синема Стар
19:00 Киносити
20:10 Синема Стар
21:15 Киносити
23:30 Киносити
00:20 Синема Стар
01:45 Киносити
29 октября, воскресенье
10:30 Киносити
10:30 Синема Стар
12:50 Киносити
12:55 Синема Стар
15:05 Киносити
15:20 Синема Стар
17:20 Киносити
17:45 Синема Стар
19:00 Киносити
20:10 Синема Стар
21:15 Киносити
23:30 Киносити
00:20 Синема Стар
01:45 Киносити
30 октября, понедельник
10:30 Синема Стар
10:30 Киносити
12:50 Киносити
12:55 Синема Стар
15:05 Киносити
15:20 Синема Стар
17:20 Киносити
17:45 Синема Стар
19:00 Киносити
20:10 Синема Стар
21:15 Киносити
23:30 Киносити
31 октября, вторник
10:30 Киносити
10:30 Синема Стар
12:50 Киносити
12:55 Синема Стар
15:05 Киносити
15:20 Синема Стар
17:20 Киносити
19:00 Киносити
20:10 Синема Стар
21:15 Киносити
23:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.