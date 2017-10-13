Последний богатырь
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
Актеры:
Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая
Жанр:
приключения, семейный
Продолжительноcть:
114 мин
Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|11:55
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:15
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Киносити
27 октября, пятница
|10:30
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|11:55
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|14:10
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:20
|Алмаз Синема
|17:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:15
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
28 октября, суббота
|10:30
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|12:50
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|17:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|19:00
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:15
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
|01:45
|Киносити
29 октября, воскресенье
|10:30
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|12:50
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|17:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|19:00
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:15
|Киносити
|23:30
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
|01:45
|Киносити
30 октября, понедельник
|10:30
|Синема Стар
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|17:20
|Киносити
|17:45
|Синема Стар
|19:00
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:15
|Киносити
|23:30
|Киносити
31 октября, вторник
|10:30
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|12:50
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|15:05
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|17:20
|Киносити
|19:00
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:15
|Киносити
|23:30
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:55
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50
|Киносити
|
10:30
12:50
15:05
17:20
19:00
21:15
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:00
|Синема Стар
|
10:30
12:55
15:20
17:45
20:10
27 октября, пятница
|Алмаз Синема
|
11:55
14:10
16:20
18:30
20:40
22:50
|Киносити
|
10:30
12:50
15:05
17:20
19:00
21:15
23:30
|Синема Стар
|
10:30
12:55
15:20
17:45
20:10
00:20
28 октября, суббота
|Киносити
|
10:30
12:50
15:05
17:20
19:00
21:15
23:30
01:45
|Синема Стар
|
10:30
12:55
15:20
17:45
20:10
00:20
29 октября, воскресенье
|Киносити
|
10:30
12:50
15:05
17:20
19:00
21:15
23:30
01:45
|Синема Стар
|
10:30
12:55
15:20
17:45
20:10
00:20
30 октября, понедельник
|Киносити
|
10:30
12:50
15:05
17:20
19:00
21:15
23:30
|Синема Стар
|
10:30
12:55
15:20
17:45
20:10
31 октября, вторник
|Киносити
|
10:30
12:50
15:05
17:20
19:00
21:15
23:30
|Синема Стар
|
10:30
12:55
15:20
20:10