Актриса Мария Аронова: Телефоны – мощнейшее проклятие XXI века!

Фото russianworldnews.

Блистательная Мария Аронова вскоре приедет в Тулу с новым спектаклем «С чистого листа». Мyslo поговорил с актрисой о любви, творчестве и «болезни молодого поколения».

— Мария Валерьевна, над чем Вы трудитесь сейчас?

— Пока я рассматриваю три предложения в театре и уже ознакомилась с двумя интересными сценариями. С каким из них все получится, пока сказать не могу. А съемок у меня на данный момент нет.

— В фильме «Батальонъ» Вы исполнили главную роль — роль Марии Бочкаревой, одной из первых женщин-офицеров. Как изменила Вас эта работа?

— Ну, во-первых, слава тебе, Господи, я играла драматическую роль, а не комедийную. А это, в общем-то, непривычно в моем исполнении. Я безумно благодарна Игорю Угольникову, который придумал замечательный сценарий и дал мне возможность поработать с одним из культовых режиссеров современности Дмитрием Месхиевым. Признаюсь: мне была очень нужна роль Марии Бочкаревой. Это мощно!



Кадр из фильма «Батальонъ».

— 12 ноября Вы приезжаете в Тулу со спектаклем «С чистого листа». О чем эта история?

— Ох! Это невероятная пьеса. Делал ее мой мастер (наставник и учитель Марии Ароновой. — Прим. автора) Владимир Владимирович Иванов, которого я безумно люблю. Спектакль рассказывает о том, с чем мы сталкиваемся каждый день, — о неземной любви, взаимоотношениях матери и взрослой дочери и о том, как бороться с гордыней. Зрителям, у которых есть дети 13−17 лет, будет особенно интересно!



Сцена из спектакля «С чистого листа».

— Какая атмосфера царит в творческом коллективе?

— Замечательная! В спектакле играет один из моих любимых партнеров по театру и кино Александр Феклистов. Он образован, умен, талантлив и обладает исключительными человеческими качествами.

Такой товарищ по сцене — находка для любого артиста!

А еще с ним интересно совершать различные поездки. Мою дочь по сюжету играет прелестная девочка, воспитанница Владимира Владимировича Иванова, наша звездочка Ангелина Римашевская. Так что у нас получилась хорошая, дружная творческая семья. Отдельно хочу отметить ребят, которые остаются за кулисами: они делают все для того, чтобы нам, актерам, было тепло, уютно и нескучно.

— Многим зрителям запал в душу Ваш образ в сериале «Солдаты». Похожи ли Вы чем-нибудь на свою героиню, буфетчицу Эвелину Георгиевну?

— В ней очень много меня, тут и говорить нечего. Но Эвелина нашла свое личное счастье в зрелом возрасте, а мне оно благоволило довольно рано. Мой муж, мои дети, моя внучка — главное, что есть в моей жизни. Недавно брат женился и подарил мне племяшку (она же — крестница). Обожаю своих близких людей. И то, что моя героиня все же нашла женское счастье, встретила младшего лейтенанта и вышла за него замуж — это просто замечательно. Но я ее немножко обогнала (смеется).



Кадр из сериала «Солдаты».

— Вы сыграли одну из самых ярких и сочных ролей в сериале «Восьмидесятые». А Вы ностальгируете по тем временам? Чего сегодня Вам больше всего не хватает из восьмидесятых?

— Ностальгирую — не то слово. Мне не хватает мамы, той обстановки на улице, тех принципов. Потому что-то, что происходит сейчас, это, конечно… Я, к счастью, человек не интернетный. А эти бесконечные телефоны и соцсети, которыми так увлечены люди, — мощнейшее проклятие XXI века. Возможно, это банальности, но я придерживаюсь традиций, которые были введены в нашем доме мамой. Она приучила нас откладывать любые дела, когда вся семья собирается за завтраком, обедом или ужином. В это время мы все ставили мобильные телефоны на беззвучный режим и отключали кухонный телевизор. Такое поведение было взято за правило. И я считаю, что так и должно быть: общению самых близких людей ничего не должно мешать.

А сейчас все с ума сошли со своими иллюзорными мирами и бессмысленными, дурацкими, для меня неведомыми гаджетами.

И, честно говоря, я обеспокоена, что мою дочку во все это затянет (дочь Марии Серафима. — Прим. автора). Возраст пограничный: ей хочется быть современной, разбираться в интернете, соцсетях. Чтобы показать Серафиме, как обманчив интернет, я провела с ней небольшой эксперимент.



Кадр из сериала «Восьмидесятые».

Недавно мы были на рыбалке в нашем любимом местечке на ВДНХ. Там есть такие замечательные мостики, которые живописно сползают прямо в реку. А на одной из этих мостушек сидела семейная пожилая пара и ловила рыбу. И когда мы с дочкой пришли обедать в домик близ этого места, я спросила у нее:

— Милая, а кто там сидит на соседнем мосточке?

— Эмм… Не знаю, — такое затруднение. — Вроде бы мужчина и женщина.

— А во что они одеты? Как выглядят? Что едят? — интересуюсь.

— Не знаю, — вновь отвечает Серафима.

На что я говорю: «Дочка, я специально завела этот разговор, чтобы поведать тебе о лайках и комментариях в соцсетях. Ты не можешь охарактеризовать незнакомцев, которых видишь своими глазами, хоть и зрение у тебя хорошее. Так почему же вы, молодые, так зависите от того, что пишут вам чужие люди в интернете?

Они вообще кто — те, что тебя оценивают? Просто незнакомцы.

При этом любой человек может написать тебе такую гадость, что ты еще две недели будешь в глубочайшей депрессии. А делают они это, потому что просто заскучали в своем, допустим, Саратове и решили сорвать на ком-нибудь злость».

Я считаю, оценивать тебя могут лишь близкие люди, которым ты доверяешь. А интернет нарушает эту идиллию: посторонний человек с неизвестного аккаунта получает право портить тебе настроение. Это неправильно.

— Вы работаете актрисой дубляжа. Не так давно озвучивали Мисс Барашкис из мультика «Зверополис». Что самое трудное в этом деле — говорить за мультяшного персонажа?

— Отсутствие режиссера! Для меня это большая проблема в профессиональной жизни. Неважно, над чем я работаю — над фильмом, спектаклем, сериалом, мультфильмом или творческим вечером, — все равно не могу обойтись без «капитана корабля». Я хороший юнга (в прошлом), чудесный матрос и, возможно, даже искусный кок на кинокухне. Но мне нужен тот, кто будет руководить всем процессом. А вот со «Зверополисом» мне повезло: дубляж проходил при хорошем мальчике-режиссере, который точно знал, что именно и от кого хочет. Для меня это стало подарком! Да и мультик, если честно, очень талантливый и симпатичный получился.



Мисс Барашкис.

— Вашей однокурсницей была Нонна Гришаева. Она тоже скоро приезжает в наш город. В каких отношениях вы были в студенческие годы и в каких находитесь сейчас?

— Ой, каждый раз, когда я про Нонночку даю интервью, боюсь кого-то обидеть. Не скривлю душой, если скажу: считаю ее самым лучшим партнером среди женщин как по театральной сцене, так и по киноплощадке.

У нас необыкновенная связь и абсолютное взаимопонимание.

Мы настолько чувствуем друг друга, что если она скажет «а», я обязательно скажу «б», как бы продолжая ее мысль. Всем сердцем люблю этого человека! Нонночка никогда не имела никакой «лапы», она никогда не была блатной. Приехав из Одессы, она мелкими шажочками зарабатывала себе «очки» и выросла до статуса одной из самых талантливых актрис современности.



Нонна Гришаева.

— Многие артисты верят в театральные приметы. Верите ли в них Вы?

— Я человек верующий и знаю: всё, что касается примет, — грех. Но существуют вещи, которые мне действительно помогают. Говорить о них нельзя. Если я нарушаю эти традиции, то все сразу переворачивается с ног на голову, рушатся планы.

— Многие актрисы так преданы искусству, что жертвуют личной жизнью ради карьеры. Для Вас что первично — профессия или семья?

— Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что это семья. Я рассматриваю свою профессию исключительно как работу, а не как образ жизни.

Считаю, что люди, которые отдают все силы и время искусству и в то же время заводят детей, — обманщики.

А вот те, кто жертвует личным счастьем и полностью посвящает себя профессии, — честные люди. Они не пытаются лгать себе и окружающим.

— Близится Новый год. Какие у Вас планы?

— Все по сценарию. В пять часов вечера в театре им. Вахтангова начнется спектакль «Мадемуазель Нитуш». В девять он закончится, и мы с коллегами начнем поздравлять друг друга с наступающим Новым годом.

Дальше — мгновенные прыжки в машину, безумная, истеричная езда до дома, забегание в квартиру, быстрый душ.

Надо смыть с себя все прошлогоднее, красиво одеться. В это время моя подрастающая дочь помогает Жене (своему отцу и моему прекрасному мужу) все наладить на праздничном столе. А кто будет у нас в гостях, обычно решается в ноябре. На столе будет то, что любит моя семья, — печеная утка с яблоками, куча салатов и, конечно, рыба (потому что мы рыбаки).

Я очень люблю Тулу и людей, которые приходят на мои спектакли. Буду рада видеть всех в зале. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и удачи!

Из досье myslo

Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в городе Долгопрудный.

Народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Окончила Щукинское училище.

Живет с гражданским мужем Евгением, сын Владислав (от первого брака, 1991 г. р.), дочь Серафима (2004 г. р.).

Избранная фильмография: «Клубничка», «Остановка по требованию», «Московские окна», «Бригада», «Лучший город Земли», «Дети Арбата», «Солдаты», «Тариф новогодний», «Деффчонки», «Батальонъ».