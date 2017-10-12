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Творчество Тинторетто

Творчество Тинторетто

Лекция «Творчество Тинторетто» посвящена известному венецианскому художнику эпохи позднего Ренессанса Якопо Робусти (более известного как Тинторетто).

Живопись Тинторетто обладала силой и блеском красок, совершенством рисунка, живой драматичностью композиции, широким приёмом письма. Наряду с Тицианом и Веронезе Тинторетто снискал славу одного из самых блестящих мастеров Венеции. Кисти Тинторетто принадлежат не только станковые полотна, но и декоративные панно и плафоны, написанные в Скуола Сан-Рокко и дворце Дожей. Художник создавал не только полотна на исторические и библейские сюжеты, но был также превосходным портретистом.

100 руб. Абонемент на сезон — 800 рублей.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
28 октября 2017, суббота
10:30
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