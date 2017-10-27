Глава тульского СК Александр Стариков: После Алтая слышать в Туле про «отдаленные районы» смешно

Фото Алексея Пирязева.

Александр Стариков в интервью Myslo рассказал об особенностях профессии, современных технологиях, личной жизни, и о том, почему нельзя работать 24 часа в сутки.

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Александр Стариков посвящает работе почти все свое время. Но для Myslo выкроил минутку.

Опытный следователь, руководитель, генерал-майор юстиции. Как только стало известно о его назначении в Тулу, общественность замерла в ожидании громких дел коррупционной направленности. Стариков прослыл непримиримым борцом с коррупцией. И никакие чины, погоны и связи его не пугают. Так о нем говорят.

И послужной список генерала это подтверждает. За его плечами работа в прокуратуре Ташкента, следственном комитете Калининграда и Алтая. На последнем месте работы Александр Стариков действительно развернулся: уголовные дела в отношении руководителей мэрии Горно-Алтайска, которые получали взятки за покровительство бизнесменам и злоупотребление служебным положением; привлечение к ответственности чиновников Министерства сельского хозяйства, получавших взятки от фермеров. «Под раздачу» попали и высокие чины силовых структур, и депутаты.

«К коррупции в силовых органах отношусь как в предательству», — сказал Стариков в одном из интервью. Для него это действительно важно.

На работу в Тульской области Александр Юрьевич тоже настроен серьезно. За недолгий срок работы уже успел объехать почти весь регион и поделился впечатлениями от увиденного.

– Я сразу поставил себе задачу – объехать территориальные органы следствия. Все без исключения. Работа в новом регионе — это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я познакомился почти со всем личным составом и даже провел прием граждан в некоторых районах. Так что общая картина в моей голове сформировалась.

Светлый просторный кабинет, на столе ничего лишнего. Традиционный портрет Путина на стене, ведомственные флаги. Генерал серьезен и немногословен.

— До приезда в Тулу Вы работали на Алтае. Где следователю лучше работается? В чем разница между регионами?

- Я вообще работал в разных регионах. Когда прибыл в Алтай из почти европейского Калининграда, был удивлен. В Алтае будто цивилизация устроена по-другому. Это республика больших контрастов и первозданной дикой природы. Кругом такая красота, дух захватывает. Есть и минус — огромные расстояния. Для примера, районный следственный отдел может быть отдален от другого на 560 километров! Там приходилось иногда из Горно-Алтайска, который находится на границе с Алтайским краем, ехать почти до Монголии.

Чтобы выехать посмотреть обстановку или провести прием граждан, требовалось без преувеличения двое суток.

Дорога непростая, в один конец минимум 9 часов. Но эти расстояния впечатляют: сразу понимаешь, НАСКОЛЬКО у нас огромная страна!

В Алтае много чабанов, многие занимаются сельским хозяйством, очень много пьющих. Они живут в таких условиях… хм... очень первобытных. Там нет сложных экономических процессов, промышленности, – преступность тоже банальна.

Но следователям все равно приходится несладко. Одни выезды на происшествия чего стоят.

Когда я приехал в Тулу и услышал фразы: «отдаленные районы», «трудности, связанные с прибытием на место происшествия». Так и хочется спросить «А на лошадях по горным перевалам вы никуда не добирались?».

А в Туле есть ощущение Руси. Это центр в буквальном смысле слова, хороший русский регион. Здесь нет гор и тайги, но богатые леса.

— В каких резонансных расследованиях принимали участие?

- Я за свою следственную жизнь расследовал почти все типы уголовных дел, от преступлений против личности до сложных многоходовок – экономических и коррупционных схем. Выделить что-то не могу.

— Следователь в силу профдеформации становится черствым?

– Все преступления, где есть кровь, где ты уже не можешь ничем помочь, ужасны. Конечно, работа деформирует наше восприятие, и ко многим вещам мы относимся уже не так, как другие. Но любая смерть нелепа, поэтому к ней нельзя привыкнуть.

— Помните свое первое дело?

– Да, конечно. Вообще на работу я пришел уже подготовленным. Я понимал: попасть в следствие сложно. Поэтому, начиная со второго курса, все свободное время я посвящал работе общественного помощника следователя. В первый мой рабочий день у меня за плечами уже было 3,5 года опыта, но теперь принимать решения мне приходилось самому. Однажды меня это чуть не сломило.

Мне поручили расследование дела о насилии в отношении сотрудника полиции. Дело висело нераскрытым, его уже приостановили, как вдруг задержали подозреваемого. Он был опасным рецидивистом, напал на полицейских прямо в оперативном пункте. Мне нужно было доставить задержанного в прокуратуру, чтобы санкционировать его арест. С машинами была проблема, пришлось посадить его рядом с собой в такси. У него была тяжелая форма туберкулеза. Я сообщил об этом прокурору, а он спросил: «Жалко арестовывать?». Я признался, что жалко. А прокурор сказал мне: «Значит, тебе нужно было выбирать другую профессию. Следователю нужно принимать решения, которые не всегда совпадают с зовом сердца». Я запомнил эти слова на всю жизнь.

— И не сдались…

– Немного пересмотрел взгляды, многому научился. В любой профессии нужно постоянно развиваться, об этом я всегда говорю своим молодым сотрудникам. Необходимо ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их. Я не из тех, кто согласен с утверждением: «Неважно, как ты учился, главное, как проявишь себя на службе». Это неправда. Хороший студент и на работе сразу поймет, что от него требуется. За успехами всегда стоит долгая упорная работа.

Юриспруденцию надо чувствовать. На вкус, на звук, на запах, как угодно, но без интуитивного понимания этой науки никуда.

— А время на семью у следователя остается?

- Это большая проблема. Например, я отдаю себя работе всецело. Уже даже и не представляю, как это – быть дома в выходной. Запредельные нагрузки — одна из издержек нашей профессии. Мы не можем предугадать происшествия, зависим от работы суда, прокуроров и экспертов. Чтобы выбрать меру пресечения человеку, у нас есть всего 48 часов, нужно проявить чудеса виртуозности: выполнить первоначальные следственные действия, собрать доказательства, отправить их прокурору, обратиться в суд.

Организовать работу так, чтобы осталось время на семью и хобби, вряд ли у кого-то получается.

Но я стараюсь пресекать работу своих сотрудников в режиме 24/7. Когда передо мной сидит 20-летний мальчуган и рассказывает, что все время работает, я говорю ему, что так нельзя. Выгорание обеспечено! Нужно находить время на спорт и отдых.

— Чем так затягивает профессия следователя?

– Мы занимаемся преступлениями, связанными с несправедливостью, человеческой болью. Это всегда эмоции, разные люди и судьбы. Я не грезил работать в следствии, но в армии понял, что это интереснее технической специальности.

— Совершать преступления под страхом наказания – это сила или слабость? Почему люди идут на такое?

– Порой преступную среду окутывают каким-то особым романтизмом, говорят, что у них свои законы. Это миф. Ни один из этих устоев не отвечает человеческим законам.

Какая лихость может позволить забрать у человека последнее? Убить ребенка или заниматься насилием по отношению к беззащитной женщине?

Преступники показывают силу только там, где им удобно. Но разве это не проявление слабости?

— В семье кто-то продолжает Ваше дело?

– Я женат, у меня взрослая дочь. Она тоже пошла в юриспруденцию, работала в прокуратуре, теперь – в федеральном суде. Но по профессиональным вопросам мы принципиально не общаемся. Я не поддерживаю ее выбор связать судьбу с юриспруденцией. Когда она сдала первую сессию в университете, мы полгода не общались. Но дочь сама сделала выбор.

ДОСЬе myslo

Александр Юрьевич Стариков родился 21 апреля 1964 года в Ташкенте.

Окончил Ташкентский госуниверситет и начал работать в органах прокуратуры.

Занимал различные должности в Балтийской, Западной и Калининградской транспортных прокуратурах.

В сентябре 2007 года был назначен на должность заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Калининградской области.

В 2011 году стал первым заместителем руководителя СК РФ по Калининградской области, с 22 апреля 2013 года исполнял обязанности руководителя Следственного управления.

С марта 2014 года возглавлял Следственное управление в Республике Алтай.