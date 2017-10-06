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Фестиваль немецкой культуры

Фестиваль немецкой культуры

Организаторами мероприятия выступают Тульский областной художественный музей и Тульская областная немецкая национально-культурная автономия в сотрудничестве с Международным Союзом Немецкой Культуры. Главные цели фестиваля: повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего поколения, приобщение туляков к традициям национальных культур через искусство России и Германии. Следите за расписанием событий! На занятия необходимо записаться заранее по телефону: 8 (4872) 35 40 53.

27 октября. Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля, г. Тула, Кремль.

17.00 Официальное открытие фестиваля немецкой культуры «Калейдоскоп». Вход по пригласительным билетам.

28 октября.

11.00 — 19.00 Тульский областной художественный музей, Ярмарка в немецком стиле «Jahrmarkt». Стоимость участия для мастеров — 500 руб., для зрителей вход свободный.

12.00 Тульский областной художественный музей, Мастер-класс «Мальчик в немецком национальном костюме». Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.

14.00 Выставочный зал. Мастер-класс «Ткачество на вилке». Стоимость участия: дети — 60 руб., взрослые — 150 руб.

29 октября

12.00 Тульский областной художественный музей. Площадки немецкого языка для детей и взрослых. Вход свободный.

14.00 Тульский областной художественный музей. Квест для детей «В поисках пряничного домика». Стоимость участия: дети — 100 руб., взрослые — 200 руб.

16.00 Тульский областной художественный музей. Занятие с элементами мастер-класса «Маска, я тебя знаю». Стоимость участия: дети — 120 руб., взрослые — 250 руб.

18.00 Тульский областной художественный музей. Торжественное закрытие фестиваля: музыкальная гостиная и викторина. Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
27 октября 2017, пятница
17:00
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Тульский областной художественный музей
28 октября 2017, суббота
11:00
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28 октября 2017, суббота
12:00
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29 октября 2017, воскресенье
12:00
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Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
28 октября 2017, суббота
14:00
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