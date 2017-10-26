Переполох 2017 Horror of Night Shadows

Все потаенные кошмары становятся реальными только на одну ночь! Вся нечисть покидает свои укромные места и нагоняет ужас на людей. Street Racing Club Tula приглашает автолюбителей на вечеринку, посвящённую Дню всех святых.

Вас ждут интересные задания, локации и зло во плоти! Уже ничто не станет прежним! Разбуди своих демонов, ведь только они помогут пережить эту ночь и пройти все испытания.

Для участия вам понадобится ваш автомобиль, экипаж минимум из трёх человек и пожертвование из кошелька — 500 Р.

По итогам гонки взносы суммируются и становятся призовым фондом, который будет поделен между занявшими первые три места командами.

Что такое Переполох? На старте экипажу выдаётся 25 заданий. Время выполнения — 3 часа. Все задания разные по сложности, от простых до безумных. Каждое задание имеет свою цену в баллах.

Если вы хотите быть первее всех и лучше всех, наряжайтесь в пугающие костюмы сами и украшайте авто — это добавит дополнительных баллов в общем зачёте.

Подробнее.