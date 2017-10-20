Мы — монстры

Страна: Германия, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Хольгер Таппе

Актеры: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 94 мин

Знакомьтесь с чудовищно обаятельной семейкой Уишманов! По воле могущественного Дракулы рядовая семья преображается: мама превращается в вампиршу, папа — в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. И теперь их ждут настоящие монстрические проблемы.