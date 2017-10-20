Мы — монстры
Страна:
Германия, 2017
Премьера:
в РФ 26.10.2017
Режиссер:
Хольгер Таппе
Актеры:
Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
94 мин
Знакомьтесь с чудовищно обаятельной семейкой Уишманов! По воле могущественного Дракулы рядовая семья преображается: мама превращается в вампиршу, папа — в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. И теперь их ждут настоящие монстрические проблемы.
Сегодня
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:00 3D
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20 3D
|Октябрь
|12:05
|Киносити
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:15
|Синема Стар
|12:45
|Октябрь
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|15:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:00 3D
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20 3D
|Октябрь
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:15
|Синема Стар
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:35
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|15:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, суббота
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:05
|Синема Стар
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:45
|Октябрь
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00
|Киносити
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, воскресенье
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Синема Стар
|12:05
|Киносити
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|15:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:45
|Октябрь
|16:05
|Киносити
|17:30 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00
|Киносити
30 октября, понедельник
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|11:20 3D
|Октябрь
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:15
|Синема Стар
|12:45
|Октябрь
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|18:00
|Киносити
31 октября, вторник
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|11:20 3D
|Октябрь
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:15
|Синема Стар
|12:45
|Октябрь
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|18:00
|Киносити
1 ноября, среда
|08:20
|Азот (Новомосковск)
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|11:20 3D
|Октябрь
|12:05
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:15
|Синема Стар
|12:45
|Октябрь
|13:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|16:05
|Киносити
|18:00
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Алмаз Синема
|
3D 10:00
13:35
3D 15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
3D 15:45
3D 17:30
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:20
12:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
3D 13:15
15:00
17:10
19:20
|Синема Стар
|
10:10
12:15
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Алмаз Синема
|
3D 10:00
13:35
3D 15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
3D 15:45
3D 17:30
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
3D 13:15
15:00
17:10
19:20
|Синема Стар
|
10:10
12:15
28 октября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
3D 15:45
3D 17:30
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
3D 09:00
15:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
3D 13:35
15:00
17:10
19:20
|Синема Стар
|
12:05
29 октября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
3D 15:45
3D 17:30
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
3D 09:00
15:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Стар
|
12:05
30 октября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:20
12:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Стар
|
10:10
12:15
31 октября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:20
12:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Стар
|
10:10
12:15
1 ноября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
08:20
12:05
|Киносити
|
10:10
12:05
16:05
18:00
|Октябрь
|
09:00
3D 11:20
12:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:15
|Синема Стар
|
10:10
12:15