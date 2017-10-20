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Мы — монстры

Мы — монстры

Страна:
Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.10.2017
 
Режиссер:
Хольгер Таппе
  
Актеры:
Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

 

Знакомьтесь с чудовищно обаятельной семейкой Уишманов! По воле могущественного Дракулы рядовая семья преображается: мама превращается в вампиршу, папа — в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. И теперь их ждут настоящие монстрические проблемы.

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17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
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