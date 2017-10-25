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Тула. Киевская улица. Часть 3. Город поднимается в гору

Тула. Киевская улица. Часть 3. Город поднимается в гору

Цикл лекций, посвященный истории Тулы, продолжается. На каждой встрече перед слушателями предстаёт губернский (позднее областной) город Тула и его главная улица — проспект Ленина, бывшая улица Киевская. Третья лекция цикла посвящена кварталу, расположенному от ул. Площадной (ныне Каминского) до ул. Пушкинской.

Участники мероприятия увидят, как быстро сменяются на улице Киевской эпохи и их образы. На смену бойким и многолюдным торговым местам постепенно приходят общественные сады и административные учреждения.

Лектор — краевед, заведующий естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея Сергей Иванович Демидов.

Стоимость участия 100 руб./чел.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
27 октября 2017, пятница
18:30
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