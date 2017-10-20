Скайлайн 2

Страна: Сингапур, Великобритания, Индонезия, Канада, США, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Лайам О’Доннелл

Актеры: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей, Валентайн Пайен, Бетти Гэбриел, Джек Чоссе, Кевин О’Доннелл, Джонни Уэстон, Джейкоб Варгас

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительноcть: 105 мин

Бюджет: $20 000 000,00

В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль пришельцев, отбить атаку этих разъяренных существ и... попытаться вернуть планету землянам. Битва человечества за право существовать на своей собственной планете продолжается. Финальный этап противостояния двух цивилизаций в самом разгаре.