Скайлайн 2
Страна:
Сингапур, Великобритания, Индонезия, Канада, США, 2017
Премьера:
в РФ 26.10.2017
Режиссер:
Лайам О’Доннелл
Актеры:
Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей, Валентайн Пайен, Бетти Гэбриел, Джек Чоссе, Кевин О’Доннелл, Джонни Уэстон, Джейкоб Варгас
Жанр:
фантастика, триллер
Продолжительноcть:
105 мин
Бюджет:
$20 000 000,00
В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль пришельцев, отбить атаку этих разъяренных существ и... попытаться вернуть планету землянам. Битва человечества за право существовать на своей собственной планете продолжается. Финальный этап противостояния двух цивилизаций в самом разгаре.
Сегодня
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
|01:05
|Азот (Новомосковск)
Завтра
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:15
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
|00:05
|Киносити
|01:05
|Азот (Новомосковск)
28 октября, суббота
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:05
|Киносити
|01:05
|Азот (Новомосковск)
|02:15
|Киносити
29 октября, воскресенье
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|00:05
|Киносити
|01:05
|Азот (Новомосковск)
|02:15
|Киносити
30 октября, понедельник
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:05
|Азот (Новомосковск)
31 октября, вторник
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:05
|Азот (Новомосковск)
1 ноября, среда
|14:00
|Киносити
|16:35
|Победа (Новомосковск)
|17:40
|Азот (Новомосковск)
|19:55
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:05
|Азот (Новомосковск)
2 ноября, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Алмаз Синема
|
19:15
23:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
22:40
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
17:20
21:40
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Алмаз Синема
|
19:15
23:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
22:40
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
00:05
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
28 октября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
22:40
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
00:05
02:15
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
29 октября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
22:40
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
00:05
02:15
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
30 октября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
00:05
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
31 октября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
00:05
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
1 ноября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
17:40
01:05
|Киносити
|
14:00
19:55
22:00
00:05
|Победа (Новомосковск)
|
16:35
20:20
2 ноября, четверг
|Киносити
|
00:05