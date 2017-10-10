афиша
афиша
Регистрация
Мисс и Мистер Студенчество

Мисс и Мистер Студенчество

Приглашаем вас на финал первого конкурса конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Тульской области — 2017».

Участники конкурса — представители более 15 учебных учреждений Тульской области, будут бороться за право представлять Тульскую область на конкурсах «Краса России — 2017», «Мисс и Мистер Студенчество России» в 2018 году.

Финал конкурса представляет собой театрализованное шоу, которое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и художественных коллективов, и состоит из конкурсных заданий.

 

Цена билета — от 200 до 350 Р. Количество билетов ограничено. Телефон для справок 31−19−94.

Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
26 октября 2017, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.