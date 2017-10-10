Приглашаем вас на финал первого конкурса конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Тульской области — 2017».

Участники конкурса — представители более 15 учебных учреждений Тульской области, будут бороться за право представлять Тульскую область на конкурсах «Краса России — 2017», «Мисс и Мистер Студенчество России» в 2018 году.

Финал конкурса представляет собой театрализованное шоу, которое сопровождается выступлениями профессиональных исполнителей и художественных коллективов, и состоит из конкурсных заданий.

Цена билета — от 200 до 350 Р. Количество билетов ограничено. Телефон для справок 31−19−94.