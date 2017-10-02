НЕИГРОВОЕ. Личный опыт
Режиссер-документалист Надя Захарова и участники мастерской документального кино летней школы приедут в БАРАБАН.
У вас будет возможность посмотреть их работы и пообщаться.
Этим летом Надя была художественным руководителем мастерской документального кино в летней школе .
«Внутри мастерской нет деления на режиссеров, операторов и монтажеров, каждый сам себе съемочная группа и принимает участие во всех стадиях кинопроизводства».
За две недели участникам предстояло найти героя, снять материал и смонтировать короткометражный фильм.
У вас есть шанс не только увидеть результат работы мастерской, но и обсудить, задать вопросы и провести время с пользой.
Вход 200 рублей
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
28 октября 2017, суббота
19:00