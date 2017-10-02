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НЕИГРОВОЕ. Личный опыт

НЕИГРОВОЕ. Личный опыт

Режиссер-документалист Надя Захарова и участники мастерской документального кино летней школы приедут в БАРАБАН.

У вас будет возможность посмотреть их работы и пообщаться.

Этим летом Надя была художественным руководителем мастерской документального кино в летней школе .

«Внутри мастерской нет деления на режиссеров, операторов и монтажеров, каждый сам себе съемочная группа и принимает участие во всех стадиях кинопроизводства».

За две недели участникам предстояло найти героя, снять материал и смонтировать короткометражный фильм.

У вас есть шанс не только увидеть результат работы мастерской, но и обсудить, задать вопросы и провести время с пользой.

Вход 200 рублей

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
28 октября 2017, суббота
19:00
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