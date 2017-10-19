Страна: США, Канада, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг

Актеры: Лора Вандервурт, Тобин Белл, Бриттани Аллен, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Мэтт Пассмор, Кристина Юнг, Мандела Ван Пиблз, Соня Диллон, Бонни Сиу

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 91 мин

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?