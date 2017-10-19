афиша
афиша
Регистрация
Пила 8

Пила 8

Страна:
США, Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.10.2017
 
Режиссер:
Майкл Спириг, Питер Спириг
  
Актеры:
Лора Вандервурт, Тобин Белл, Бриттани Аллен, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Мэтт Пассмор, Кристина Юнг, Мандела Ван Пиблз, Соня Диллон, Бонни Сиу
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.