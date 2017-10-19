Пила 8
Страна:
США, Канада, 2017
Премьера:
в РФ 26.10.2017
Режиссер:
Майкл Спириг, Питер Спириг
Актеры:
Лора Вандервурт, Тобин Белл, Бриттани Аллен, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Мэтт Пассмор, Кристина Юнг, Мандела Ван Пиблз, Соня Диллон, Бонни Сиу
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
91 мин
В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?
Сегодня
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:15
|Алмаз Синема
27 октября, пятница
|11:50
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:15
|Алмаз Синема
|01:00
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
16:10
21:15
|Киносити
|
14:50
21:00
27 октября, пятница
|Алмаз Синема
|
11:50
16:10
21:15
|Киносити
|
14:50
21:00
01:00
28 октября, суббота
|Киносити
|
14:50
21:00
01:00
29 октября, воскресенье
|Киносити
|
14:50
21:00
01:00
30 октября, понедельник
|Киносити
|
14:50
21:00
01:00
31 октября, вторник
|Киносити
|
14:50
21:00