афиша
афиша
Регистрация
Матильда

Матильда

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.10.2017
 
Режиссер:
Алексей Учитель
  
Актеры:
Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Галина Тюнина, Григорий Добрыгин, Евгений Миронов, Виталий Коваленко
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Бюджет:
$25 000 000,00
  

 

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Купить билет
Сегодня
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:35 Химик (Ефремов)
11:45 ДКЖкино
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Алмаз Синема
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Синема Стар
14:40 Киносити
14:40 Октябрь
15:10 Химик (Ефремов)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Стрела (Дубна)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:35 Азимут (Богородицк)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:35 Юность (Узловая)
15:40 ДКЖкино
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
16:50 Киносити
16:50 Октябрь
16:50 Синема Стар
17:10 Алмаз Синема
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Иллизиум (Новомосковск)
18:45 Химик (Ефремов)
18:50 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Октябрь
19:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:10 Стрела (Дубна)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:20 Синема Стар
19:35 ДКЖкино
19:35 Азимут (Богородицк)
19:35 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05 Алмаз Синема
20:35 Иллизиум (Новомосковск)
20:45 Химик (Ефремов)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Стрела (Дубна)
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:10 Октябрь
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Юность (Узловая)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
00:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:35 Химик (Ефремов)
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 ДКЖкино
12:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Алмаз Синема
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Синема Стар
14:40 Киносити
14:55 Октябрь
15:10 Химик (Ефремов)
15:10 Стрела (Дубна)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Азимут (Богородицк)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:35 Юность (Узловая)
15:40 ДКЖкино
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
16:50 Синема Стар
16:50 Киносити
17:05 Октябрь
17:10 Алмаз Синема
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Иллизиум (Новомосковск)
18:45 Химик (Ефремов)
18:50 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:10 Стрела (Дубна)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:15 Октябрь
19:20 Синема Стар
19:35 Азимут (Богородицк)
19:35 ДКЖкино
19:35 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05 Алмаз Синема
20:35 Иллизиум (Новомосковск)
20:45 Химик (Ефремов)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Стрела (Дубна)
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:25 Октябрь
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Юность (Узловая)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
00:00 Киносити
00:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, суббота
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
11:35 Химик (Ефремов)
11:45 ДКЖкино
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Синема Стар
14:20 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Киносити
15:10 Химик (Ефремов)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Азимут (Богородицк)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:35 Юность (Узловая)
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Стрела (Дубна)
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
16:50 Синема Стар
16:50 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 ДКЖкино
17:40 Октябрь
18:30 Иллизиум (Новомосковск)
18:45 Химик (Ефремов)
18:50 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:20 Синема Стар
19:35 Азимут (Богородицк)
19:35 Киносити
19:50 Октябрь
19:55 ДКЖкино
20:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Стрела (Дубна)
20:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:35 Иллизиум (Новомосковск)
20:45 Химик (Ефремов)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Юность (Узловая)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
22:00 Стрела (Дубна)
22:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:00 Октябрь
22:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
00:00 Киносити
00:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:10 Киносити
02:50 Киносити
29 октября, воскресенье
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Киносити
11:35 Химик (Ефремов)
11:45 ДКЖкино
12:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:35 Октябрь
14:15 Синема Стар
14:20 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Киносити
15:10 Химик (Ефремов)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:35 Азимут (Богородицк)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:35 Юность (Узловая)
15:40 ДКЖкино
16:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:00 Стрела (Дубна)
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:25 Иллизиум (Новомосковск)
16:40 Киносити
16:50 Киносити
16:50 Синема Стар
17:40 Октябрь
18:30 Иллизиум (Новомосковск)
18:45 Химик (Ефремов)
18:50 Киносити
19:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:20 Синема Стар
19:35 Азимут (Богородицк)
19:35 ДКЖкино
19:35 Киносити
19:50 Октябрь
20:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:00 Стрела (Дубна)
20:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:35 Иллизиум (Новомосковск)
20:45 Химик (Ефремов)
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Юность (Узловая)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
22:00 Стрела (Дубна)
22:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:00 Октябрь
22:50 Киносити
00:00 Киносити
02:10 Киносити
02:50 Киносити
30 октября, понедельник
10:20 Киносити
11:45 ДКЖкино
12:30 Киносити
14:20 Синема Стар
14:40 Октябрь
14:40 Киносити
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Стрела (Дубна)
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:40 ДКЖкино
16:40 Киносити
16:50 Синема Стар
16:50 Киносити
16:50 Октябрь
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:10 Стрела (Дубна)
19:20 Синема Стар
19:35 ДКЖкино
19:35 Киносити
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:10 Стрела (Дубна)
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Октябрь
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:50 Киносити
00:00 Киносити
31 октября, вторник
10:20 Киносити
11:35 Химик (Ефремов)
11:45 ДКЖкино
12:30 Киносити
14:20 Синема Стар
14:40 Октябрь
14:40 Киносити
15:10 Стрела (Дубна)
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:10 Химик (Ефремов)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:35 Юность (Узловая)
15:40 ДКЖкино
16:40 Киносити
16:50 Октябрь
16:50 Синема Стар
16:50 Киносити
18:45 Химик (Ефремов)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:10 Стрела (Дубна)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:20 Синема Стар
19:35 ДКЖкино
19:35 Киносити
20:45 Химик (Ефремов)
21:10 Стрела (Дубна)
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:10 Октябрь
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 Юность (Узловая)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:50 Киносити
00:00 Киносити
1 ноября, среда
10:20 Киносити
11:35 Химик (Ефремов)
12:30 Киносити
13:10 ДКЖкино
14:20 Синема Стар
14:40 Октябрь
14:40 Киносити
15:10 Химик (Ефремов)
15:10 Стрела (Дубна)
15:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:10 ДК Тепло-Огаревский район
15:10 Синема 3D (Кимовск)
15:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:35 Родина (Ясногорск)
15:35 Юность (Узловая)
15:35 Азимут (Богородицк)
16:40 Киносити
16:50 Октябрь
16:50 Синема Стар
16:50 Киносити
17:05 ДКЖкино
18:45 Химик (Ефремов)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:10 Стрела (Дубна)
19:10 ДК Тепло-Огаревский район
19:10 Синема 3D (Кимовск)
19:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:20 Синема Стар
19:35 Азимут (Богородицк)
19:35 Киносити
20:45 Химик (Ефремов)
21:10 Стрела (Дубна)
21:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 Синема 3D (Кимовск)
21:10 Октябрь
21:35 Родина (Ясногорск)
21:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:35 Юность (Узловая)
21:45 Киносити
21:50 Синема Стар
22:50 Киносити
00:00 Киносити
2 ноября, четверг
00:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.