Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Алексей Учитель

Актеры: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Галина Тюнина, Григорий Добрыгин, Евгений Миронов, Виталий Коваленко

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 109 мин

Бюджет: $25 000 000,00

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.