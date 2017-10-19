Матильда
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 26.10.2017
Режиссер:
Алексей Учитель
Актеры:
Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Галина Тюнина, Григорий Добрыгин, Евгений Миронов, Виталий Коваленко
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
109 мин
Бюджет:
$25 000 000,00
Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.
Сегодня
Завтра
28 октября, суббота
29 октября, воскресенье
30 октября, понедельник
31 октября, вторник
1 ноября, среда
2 ноября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
15:35
19:35
|Алмаз Синема
|
14:05
17:10
20:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
11:45
15:40
19:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:10
19:10
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
15:10
19:10
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
12:15
14:20
16:25
16:25
18:30
20:35
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
|Октябрь
|
14:40
16:50
19:00
21:10
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:45
12:45
14:10
15:10
16:35
17:35
19:00
20:00
21:00
22:25
00:50
|Синема Стар
|
14:20
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
15:10
19:10
21:10
|Химик (Ефремов)
|
11:35
15:10
18:45
20:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:10
19:10
21:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
|Юность (Узловая)
|
15:35
21:35
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
15:35
19:35
|Алмаз Синема
|
14:05
17:10
20:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
11:45
15:40
19:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:10
19:10
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
15:10
19:10
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
12:15
14:20
16:25
16:25
18:30
20:35
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
00:00
|Октябрь
|
14:55
17:05
19:15
21:25
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:45
12:45
14:10
15:10
16:35
17:35
19:00
20:00
21:00
22:25
00:50
|Синема Стар
|
14:20
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
15:10
19:10
21:10
|Химик (Ефремов)
|
11:35
15:10
18:45
20:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:10
19:10
21:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
|Юность (Узловая)
|
15:35
21:35
28 октября, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
15:35
19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
11:45
17:40
19:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:00
22:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
15:10
19:10
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
12:15
14:20
16:25
16:25
18:30
20:35
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
00:00
02:10
02:50
|Октябрь
|
13:35
17:40
19:50
22:00
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:45
12:45
14:10
15:10
16:35
17:35
19:00
20:00
21:00
22:25
00:50
|Синема Стар
|
14:15
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
16:00
20:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
11:35
15:10
18:45
20:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:00
22:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
|Юность (Узловая)
|
15:35
21:35
29 октября, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
15:35
19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
11:45
15:40
19:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
16:00
20:00
22:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
15:10
19:10
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
12:15
14:20
16:25
16:25
18:30
20:35
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
00:00
02:10
02:50
|Октябрь
|
13:35
17:40
19:50
22:00
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Стар
|
14:15
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
16:00
20:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
11:35
15:10
18:45
20:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
16:00
20:00
22:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
|Юность (Узловая)
|
15:35
21:35
30 октября, понедельник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
11:45
15:40
19:35
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
00:00
|Октябрь
|
14:40
16:50
19:00
21:10
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Стар
|
14:20
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
15:10
19:10
21:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:10
19:10
21:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
31 октября, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
11:45
15:40
19:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:10
19:10
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
15:10
19:10
21:10
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
00:00
|Октябрь
|
14:40
16:50
19:00
21:10
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Стар
|
14:20
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
15:10
19:10
21:10
|Химик (Ефремов)
|
11:35
15:10
18:45
20:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:10
19:10
21:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
|Юность (Узловая)
|
15:35
21:35
1 ноября, среда
|Азимут (Богородицк)
|
15:35
19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
15:35
21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
15:10
19:10
21:10
|ДКЖкино
|
13:10
17:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:10
19:10
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
15:10
19:10
21:10
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:40
16:50
18:50
19:35
21:45
22:50
00:00
|Октябрь
|
14:40
16:50
19:00
21:10
|Родина (Ясногорск)
|
15:35
21:35
|Синема 3D (Кимовск)
|
15:10
19:10
21:10
|Синема Стар
|
14:20
16:50
19:20
21:50
|Стрела (Дубна)
|
15:10
19:10
21:10
|Химик (Ефремов)
|
11:35
15:10
18:45
20:45
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:10
19:10
21:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
15:10
19:10
21:10
|Юность (Узловая)
|
15:35
21:35
2 ноября, четверг
|Киносити
|
00:00