афиша
афиша
Регистрация
Ярмарка в музее

Ярмарка в музее

В рамках проведения Второго Фестиваля немецкой культуры «Калейдоскоп» Тульский областной художественный музей приглашает мастеров и зрителей на выставку-ярмарку изделий ручной работы. На ярмарке мастера смогут встретиться, пообщаться с посетителями в удивительной атмосфере художественного музея, а также провести тематические мастер-классы и реализовать свои изделия. Рукотворные работы, связанные с немецкой культурой приветствуются!)

Зрители смогут, не выезжая из Тулы, поближе познакомиться с немецкой культурой и традициями, а также принять участие в различных мастер-классах и купить сувениры ручной работы от известных тульских мастеров.

Для зрителей вход свободный.

Записаться на участие в ярмарке можно по телефонам: 35−40−53, 8−910−589−77−96 (Юлия).

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
28 октября 2017, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.