Ярмарка в музее

В рамках проведения Второго Фестиваля немецкой культуры «Калейдоскоп» Тульский областной художественный музей приглашает мастеров и зрителей на выставку-ярмарку изделий ручной работы. На ярмарке мастера смогут встретиться, пообщаться с посетителями в удивительной атмосфере художественного музея, а также провести тематические мастер-классы и реализовать свои изделия. Рукотворные работы, связанные с немецкой культурой приветствуются!)

Зрители смогут, не выезжая из Тулы, поближе познакомиться с немецкой культурой и традициями, а также принять участие в различных мастер-классах и купить сувениры ручной работы от известных тульских мастеров.

Для зрителей вход свободный.

Записаться на участие в ярмарке можно по телефонам: 35−40−53, 8−910−589−77−96 (Юлия).