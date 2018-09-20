Выходные в Туле: 21-23 сентября

Выходные совсем близко. Вас ждет музыкальный «звёздный десант», яркие спортивные события, премьеры сезона и лекция о том, как найти счастье.

Выходные на Казанской набережной

После официального открытия Казанской набережной здесь можно не только совершать прогулки, но и занимательно провести досуг на выходных. Каждые выходные здесь проходят интересные активности: экскурсии по историческому центру, школа английского языка для детей, спектакли, спортивные тренировки, мастер-классы. Полная программа этих выходных доступна в афише.

Концерты

Когда: 22 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р.

Пожалуй, один из самых ожидаемых концертов сентября — это выступление Лу, Мульта и Риши (именно так называют фанаты экс-солистов Tracktor Bowling Лусинэ Геворкян, Андрея Селезнева и знаменитую виолончелистку, которая сотрудничает с рок-музыкантами Ирину Львову). Лу и Мульт после распада группы решили снова встретиться на одной сцене, чтобы порадовать поклонников и ценителей живой музыки акустическими экспериментами: необычным исполнением своих композиций и атмосферными кавер-версиями мировых рок-хитов под неожиданные самобытные оттенки звучания виолончели. Совсем недавно Лусинэ мощно выступила на «НАШЕствии», а в сентябре вы сможете услышать ее голос в живом звучании.

Когда: 22 сентября, суббота, 20.00

Где: Дом культуры ОАО «Туламашзавод», Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 800 р.





22 сентября состоится концерт рэп-исполнителя Лигалайза. Выступление пройдет в рамках тура по России в поддержку нового альбома «Молодой король». Релиз новой пластинки состоялся весной этого года, теперь у поклонников появится возможность услышать новые треки и любимые хиты в живом исполнении. Так русский хип-хоп не звучал никогда! Здесь рок и джаз, лирика и провокация. Романтические признания в любви и социальный протест, мейнстрим и андеграунд.

Когда: 22 сентября, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

В субботу на фестивальной площадке «Золотого города» выступит экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина. Перед концертом можно прогуляться по территории «Золотого города», т.к. билет даёт право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 23 сентября, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

В воскресенье на фестивальной площадке «Золотого города» выступит заслуженный артист России и Северной Осетии Феликс Царикати. Его выступление на фестивале в прошлом году доставило огромное удовольствие гостям, в этом году артист вновь порадует поклонников своими яркими композициями. Начало концерта в 15.00, но можно приехать и раньше, т.к. билет даёт право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Спорт

Когда: 22 сентября, суббота, 11.00

Где: «Грумант», парк-отель, деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201 км

Цена: 1000 р.

22 сентября на территории парка-отеля «Грумант» состоится Кубок губернатора Тульской области по конкуру. Турнир посвящен 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого . В соревнованиях примут участие спортсмены из разных городов России, Украины, Белоруссии и Молдовы.

Гостей ждут не только зрелищные конные соревнования, но и насыщенная развлекательная программа: модные показы российских и итальянских дизайнеров, выставки, экскурсии, фотозоны, мастер-классы от музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Музея самоваров и бульоток в парке-отеле «Грумант». Также гости увидят кулинарное шоу от Маурицио Россини и смогут принять участие в конкурсе шляпок. Кстати, этот элемент гардероба – в требованиях дресс-кода.

Когда: 22 сентября, суббота, 16.30

Где: «Арсенал», Центральный стадион

Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 8-того тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

Вы можете выиграть бесплатный билет, приняв участие в розыгрыше официального сообщества афиши.

Когда: 21 сентября, пятница, 10.00

Где: «Арсенал», манеж, Тула, пр. Ленина, 87

Вход свободный

В субботу и воскресенье в манеже стадиона «Арсенал» пройдет первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях планируется участие порядка 300 спортсменов из более чем 20 стран мира.

В 14.00 состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие представители Международной федерации рукопашного боя, а также почетные гости турнира.

События

Когда: 22 сентября, суббота, 15.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

Цена: билеты на спектакль «Не всё коту масленица!» — 150 р. (в кассе театра), на все остальные мероприятия вход свободный.

В субботу театрально-концертный центр открывает новый сезон. Вы увидите выступления всех коллективов ТКЦ «Эрмитаж»: фолк-проект LaVerden, «Тульские узоры», «Билет на М.А.Р.С.», струнный ансамбль El Classic и театр «Эрмитаж». Артисты и музыканты предложат избранные программы и новые проекты — необычные, супермузыкальные и захватывающие! Завершит представления танцевальная вечеринка под музыку позитив-бэнда Jazzophrenia.

Когда: 22 сентября, суббота, 09.00

Где: Центральный Банк Российской Федерации, отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, Тула, ул. Советская, 88

Вход свободный по предварительной регистрации по телефону (4872) 32-52-32

В субботу жители города смогут попасть в тульское здание Банка России, которое обычно является закрытым для свободного посещения. Там посетителей ждет насыщенная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям. В программе: выставка инкассаторских автомобилей, экскурсии по музейному фонду и знакомство с ценной коллекцией банкнот и монет России разных периодов — от дореволюционного до наших дней, а также зарубежных стран. Также гостей научат отличать фальшивые деньги и использовать современные финансовые инструменты.

Когда: 22 сентября, суббота, 10.00

Где: стадион МЧС, Тула, ул. Сызранская, 1

Вход свободный

22 сентября в кинологическом центре «Аверс» пройдет региональная выставка собак всех пород. На выставке будут представлены собаки пород: акита, йоркширский терьер, французский бульдог, бишон фризе, немецкий боксёр.

Детям

Когда: 21 сентября, пятница, 11.00, 22 сентября, суббота, 12.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 300 р.

Сегодня состоялась премьера сказки «Золушка» — самой доброй, самой чистой сказки о настоящей мечте и всепобеждающей любви. Премьерные спектакли продолжатся в субботу и воскресенье.

Зрителей ждет настоящее волшебство, тыква, карета, превращения, ну и, конечно же, хрустальные башмачки! Весь реквизит в пьесе настоящий. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев.

Когда: 22 сентября, суббота, 18.00

Где: Тульский областной экзотариум, Тула, улица Октябрьская, 26

Цена: участие в мероприятии и заказ билетов по предварительной записи по тел. 47-53-92.

Вечер субботы предлагаем провести в Тульском экзотариуме, здесь будет отмечаться Международная ночь летучих мышей. В субботу вечером всем желающим удастся побывать в шкуре летучей мыши, испытать, каково это — не смотреть на этот мир глазами, а в буквальном смысле чувствовать его. Сотрудники экзотариума с радостью будут сопровождать посетителей в удивительный мир ночных животных, с которыми удастся познакомиться поближе. Никто не уйдет без собственной «летучей мыши»!

Выставки

Когда: 21-23 сентября, пятница-воскресенье, 11.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: от 150 р.

С 17 сентября в Likerka Loft началась мультимедийная выставка «Ван Гог. Письма к Тео». Посетители мультимедийной выставки «Ван Гог. Письма к Тео» не только увидят все картины Ван Гога, написанные им в каждый из периодов его творчества — в Нидерландах, в Париже, в Арле, в Овер-сюр-Уаз, но и услышат историю, рассказанную в письмах от первого лица. Закадровый текст читает Василий Уткин — спортивный комментатор, актер и официальный голос Яндекс.Пробок. Посетить выставку можно ежедневно с 11.00, выставка продлится до 30 октября.

Когда: 21 сентября, пятница, 15.00, 22-23 сентября, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, улица Советская, 68

Цена: вход на открытие свободный, взрослые – 150 р., пенсионеры РФ/студенты (очная форма обучения) — 100 р., до 16 лет — бесплатно

В пятницу открывается выставка, посвященная истории женских головных уборов. В экспозиции будет представлено большое разнообразие экспонатов XVIII — начала XX веков с достаточно широкой географией. Посетители узнают, как выглядели дамские головные уборы разных губерний, и смогут рассмотреть изделия с искусным золотным шитьём, жемчужным узорочьем и тончайшим бисерным кружевом.

Лекции

Когда: 23 сентября, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

В воскресенье в культурном центре «Типография» пройдет лекция главного редактора Psychologies.ru Дины Бабаевой. Психологи, писатели, эксперты из разных областей веками дают определение «счастью», придумывают техники достижения. Все они разные, все они помогают найти счастье в моменте, но не сохранить это ощущение внутри.

На лекции вы узнаете пять техник, которые можно и нужно выполнять ежедневно, чтобы оставаться в ощущении счастья, но не какого-то общечеловеческого, а вашего личного, уникального счастья, придуманного специально для вас.

Когда: 22 сентября, суббота, 16.00

Где: Тульский историко-архитектурный музей, Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Вход свободный.

В субботу в архитектурном музее пройдет лекция научного сотрудника НИУ-ВШЭ Дмитрия Замятина, посвященная гуманитарной географии. Определение этого термина довольно сложное для понимания, но очень интересное. Если говорить просто, то Дмитрий Замятин расскажет о том, как географическое место проживания влияет на то, как человек организует свою деятельность в этом пространстве: о чем мечтает, какую профессию выбирает, что потребляет, какие культурные предпочтения формирует.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит боевик, основанный на биографии бывшего боксера Билли Мура, угодившего в тайскую тюрьму за употребление наркотиков. Молодой британец Билли Мур попадает в одну из тюрем Таиланда, известную своей жестокостью и невыносимыми условиями для заключенных. Чтобы выжить, Билли решает заняться боевым искусством муай-тай — тайским боксом, одним из самых жестких видов боевых искусств. Реальный прототип главного героя за два года в заключении успел получить титул чемпиона по муай-тай в тюрьме.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах выходит очередная серия про самого веселого шпиона Великобритании Джони Инглиша. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Цена: от 140 р.

На этой неделе в кино также вышла новинка российского кинопроката комедия «Доминика». По сюжету фильма перспективному архитектору Косте подбрасывают необычного младенца — девочку Доминику. Каждый раз, когда он злится, — она взрослеет… Роль главной героини в этом фильме исполнили шесть разных актрис.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.