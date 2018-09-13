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Агент Джонни Инглиш 3.0

Агент Джонни Инглиш 3.0

Страна:
Великобритания, Франция, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 20.09.2018
 
Режиссер:
Дэвид Керр
  
Актеры:
Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко, Джейк Лэси, Эмма Томпсон, Бен Миллер, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Миранда Хеннесси, Ирена Тишина, Пол Блэкуэлл
  
Жанр:
боевик, комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

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