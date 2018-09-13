Агент Джонни Инглиш 3.0

Страна: Великобритания, Франция, США, 2018

Премьера: в РФ 20.09.2018

Режиссер: Дэвид Керр

Актеры: Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко, Джейк Лэси, Эмма Томпсон, Бен Миллер, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Миранда Хеннесси, Ирена Тишина, Пол Блэкуэлл

Жанр: боевик, комедия, семейный

Продолжительноcть: 89 мин

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.