Агент Джонни Инглиш 3.0
Страна:
Великобритания, Франция, США, 2018
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Дэвид Керр
Актеры:
Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко, Джейк Лэси, Эмма Томпсон, Бен Миллер, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Миранда Хеннесси, Ирена Тишина, Пол Блэкуэлл
Жанр:
боевик, комедия, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.
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