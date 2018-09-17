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Открытие нового сезона Театрально-концертного центра «Эрмитаж»

Открытие нового сезона Театрально-концертного центра «Эрмитаж»

22 сентября Театрально-концертный центр «Эрмитаж» открывает новый сезон! Праздничные мероприятия, посвящённые этому радостному событию, пройдут во внутреннем дворе арт-квартала Likёrka Loft.

Программа открытия

15.00 — Фолк-проект LaVerden. Уличный концерт-шествие от супермаркета СПАР до внутреннего двора Likёrki Loft.
16.00 — Оркестр русских народных инструментов «Тульские Узоры»
17.00 — Группа «Билет на М.А.Р.С.». Джаз-кафе под открытым небом
18.00 — Струнный ансамбль El Classic. Программа «Дерзкие струны»
19.00 — Театр «Эрмитаж». Спектакль «Не всё коту масленица!» (зал ТКЦ «Эрмитаж»)
21.30 — Позитив-бэнд Jazzophrenia. Танцевальная вечеринка

В этот день вас ожидает необыкновенное зрелище! Вы увидите выступления всех коллективов ТКЦ «Эрмитаж». Артисты и музыканты предложат избранные программы, чтобы любимый зритель мог насладиться самыми изысканными блюдами нашей творческой кухни. Также будут представлены новые проекты — необычные, супермузыкальные и захватывающие! В насыщенной программе каждый найдёт именно то, что ему по вкусу!

Дополнительная информация о мероприятии по телефонам 71−67−68, 71−67−33.

Будем веселиться, танцевать, наслаждаться жизнью вместе с самыми интересными и неординарными артистами и музыкантами!

Стоимость: билеты на спектакль «Не всё коту масленица!» — 150 р. (в кассе театра), на все остальные мероприятия вход свободный.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
22 сентября 2018, суббота
15:00
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