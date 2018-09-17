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Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие гуманитарных наук

Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие гуманитарных наук

22 сентября в Доме Белявского состоится лекция «Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие гуманитарных наук». Лекцию прочтет географ, культуролог и эссеист, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Замятин.

Гуманитарная география — междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность. Базовые понятия, которыми оперирует гуманитарная география — это культурный ландшафт (также этнокультурный ландшафт), географический образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф (региональная мифология). Понятие «гуманитарная география» тесно связано и пересекается с понятиями «культурная география», «география человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная география», «гуманистическая география».

Дмитрий Замятин расскажет в своей лекции о ключевых трендах формирования и развития гуманитарной географии, ее содержательной структуре, различных интерпретациях этого понятия и роли воображения, взаимодействии гуманитарной географии с различными социальными и гуманитарными науками — культурной антропологией, философией, культурологией, филологией и другими дисциплинами, а также с художественной литературой и современным искусством. Отдельно будет проанализировано понятие метагеографии, тесно связанное с гуманитарными исследованиями пространства.

Дополнительная информация по тел.: 31−26−61

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
22 сентября 2018, суббота
16:00
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