Спектакль по пьесе Т. Габбе «Золушка».

Самая добрая, самая чистая сказка о настоящей мечте и всепобеждающей любви откроет вереницу премьер 20 сентября.

Настоящее волшебство, тыква, карета, превращения, ну и, конечно же, хрустальные башмачки! Как обычно — у нас всё настоящее! Приходите и убедитесь!

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир ШИНКАРЕВ.

Художник-постановщик, балетмейстер, видеомейкер — Денис ЛЯПИН.

Постановщик сценических боев — Максим АВДЕЕВ.

Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут.

Стоимость билетов от 300 руб.