Золушка
Спектакль по пьесе Т. Габбе «Золушка».
Самая добрая, самая чистая сказка о настоящей мечте и всепобеждающей любви откроет вереницу премьер 20 сентября.
Настоящее волшебство, тыква, карета, превращения, ну и, конечно же, хрустальные башмачки! Как обычно — у нас всё настоящее! Приходите и убедитесь!
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель
Художник-постановщик, балетмейстер, видеомейкер — Денис ЛЯПИН.
Постановщик сценических боев — Максим АВДЕЕВ.
Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут.
Стоимость билетов от 300 руб.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
20 сентября 2018, четверг
11:00
21 сентября 2018, пятница
11:00
22 сентября 2018, суббота
12:00
7 октября 2018, воскресенье
12:00
9 октября 2018, вторник
11:00
28 октября 2018, воскресенье
12:00
29 октября 2018, понедельник
11:00
30 октября 2018, вторник
11:00