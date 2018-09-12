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Золушка

Золушка

Спектакль по пьесе Т. Габбе «Золушка».

Самая добрая, самая чистая сказка о настоящей мечте и всепобеждающей любви откроет вереницу премьер 20 сентября.
 
Настоящее волшебство, тыква, карета, превращения, ну и, конечно же, хрустальные башмачки! Как обычно — у нас всё настоящее! Приходите и убедитесь!

 

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир ШИНКАРЕВ.

Художник-постановщик, балетмейстер, видеомейкер — Денис ЛЯПИН.

Постановщик сценических боев — Максим АВДЕЕВ.

Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут.

Стоимость билетов от 300 руб.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
20 сентября 2018, четверг
11:00
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21 сентября 2018, пятница
11:00
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22 сентября 2018, суббота
12:00
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